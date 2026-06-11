El ministro Oscar López eleva el tomo de las críticas a la Justicia y dice que «hay jueces que prevarican»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a la prensa a su llegada a la inauguración de la VII edición de Talento España. RODRIGO JIMÉNEZ

«Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevariquen. He dicho que hay jueces que prevarican y, si no son ellos, es