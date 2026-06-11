El ministro Oscar López eleva el tomo de las críticas a la Justicia y dice que «hay jueces que prevarican»

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a la prensa a su llegada a la inauguración de la VII edición de Talento España.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a la prensa a su llegada a la inauguración de la VII edición de Talento España. RODRIGO JIMÉNEZ

Patxi López afirma que existen «distintas velocidades» para avanzar en «ciertos procesos judiciales», así como sentencias «incomprensibles»

11 jun 2026 . Actualizado a las 19:43 h.

«Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevariquen. He dicho que hay jueces que prevarican y, si no son ellos, es

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