El ministro Oscar López eleva el tomo de las críticas a la Justicia y dice que «hay jueces que prevarican»
MADRID / LA VOZ
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Patxi López afirma que existen «distintas velocidades» para avanzar en «ciertos procesos judiciales», así como sentencias «incomprensibles»11 jun 2026 . Actualizado a las 19:43 h.
«Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevariquen. He dicho que hay jueces que prevarican y, si no son ellos, es