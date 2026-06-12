Muere un hombre tras caerle encima del cuello la persiana metálica de un bar en Cuenca

Vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo Europa Press

Un hombre ha muerto este viernes tras caerle encima la persiana metálica de un bar al que intentaba entrar en la localidad de Motilla de Palancar (Cuenca). Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 5.47 en un bar situado en la calle de la Virgen.

La víctima, detallan, falleció tras caerle encima el cierre metálico y quedar atrapado por el cuello. Se han desplazado al lugar de los hechos un médico de urgencias, que tan solo ha podido certificar el fallecimiento, y agentes de la Guardia Civil.