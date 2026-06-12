La Justicia europea hará público su fallo sobre la Ley de Amnistía el 16 de julio

Carles Puigdemont en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá su fallo sobre la validez de la Ley de Amnistía, el próximo 16 de julio. El TJUE debe resolver las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas, en la causa sobre los gastos vinculados al referendo ilegal del 1 de Octubre del 2017, y las planteadas por la Audiencia Nacional, para aplicar la amnistía en la causa de la Operación Judas contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

El Tribunal de Cuentas apunta a un delito de malversación de fondos públicos, mientras que sobre los integrantes de los CDR pesa una acusación de organización terrorista. Ambos delitos, terrorismo y malversación, han sido considerados no amnistiables por la Unión Europea. La malversación de fondos públicos es el paraguas utilizado también por el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los líderes del 1-O.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional presentaron estas cuestiones prejudiciales tras la aprobación de la Ley de amnistía en el Congreso, para acreditar el alcance del perdón penal en esos casos. Unas consultas prejudiciales que han marcado también el calendario del Tribunal Constitucional, que ha pospuesto su dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía a la decisión del alto tribunal europeo.

Nuevo retraso para Puigdemont

La decisión de hacer pública su sentencia el 16 julio confirma que no habrá dictamen del Constitucional por lo menos hasta el próximo otoño, puesto que la última reunión del pleno del TC está prevista para el 20 de julio, apenas cuatro días después de que se conozca la posición final del TJUE. Se aplaza de nuevo, por tanto, un eventual retorno de Puigdemont que Junts espera desde hace meses para trazar su estrategia de futuro.

El 15 de julio del 2025 se celebraron las vistas sobre las prejudiciales ante el TJUE, que han sido examinadas por la Gran Sala del tribunal, compuesta por 15 jueces. El pasado noviembre se conocieron las conclusiones del Abogado General del TJUE, Dean Spielmann, que suele ser un prolegómeno de la sentencia final del Tribunal, aunque la coincidencia no es obligatoria.

En sus conclusiones, Spielmann avala la Ley de amnistía, señala que se trata de una «competencia exclusiva» de los estados miembros y descarta el argumento del Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo, respecto a la malversación de fondos procedentes de la Unión Europea. Se trata del argumento que ha utilizado el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a los líderes del procés.

Si para Puigdemont esto significa la imposibilidad de regresar a España sin someterse al escrutinio de la justicia española, a Junqueras le impide concurrir a las elecciones autonómicas como líder de ERC. El indulto aprobado en su día por el Gobierno Pedro Sánchez no anula esta parte de la condena impuesta en el juicio del procés.

El procedimiento final del Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del proceso independentista incluye a 35 encausados, entre los que destacan los ex presidentes catalanes Puigdemont y Artur Mas, y los ex consejeros Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comin o Clara Ponsatí, entre otros, además de ex altos cargos del departamento de Exteriores de la Generalitat.