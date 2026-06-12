El juez del caso Leire Díez cita el 25 de junio como investigado al abogado de Cerdán
ESPAÑA
El ministerio público admitió dos reuniones de Teijelo con el secretario técnico de la Fiscalía general12 jun 2026 . Actualizado a las 11:52 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, el próximo 25 de junio a las 10.00 horas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que Pedraz también da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama, el ministerio público admitió dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la secretaría técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe.
El magistrado imputó el pasado mayo a Teijelo junto a Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.
Según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado instructor dio ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.