El informe pericial valora en 1,3 millones las joyas intervenidas a Zapatero

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero, en una imagen de la UDEF distribuida por la agencia Efe

Las 103 joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho tienen un valor de 1,3 millones de euros. Se trata de la principal conclusión que depara el informe pericial que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargó a la joyería Ansorena para analizar las piezas halladas durante el registro efectuado por la UDEF el pasado 19 de mayo. Ese estudio determina que las gemas examinadas son auténticas y que los materiales empleados en su fabricación poseen un elevado valor económico. El cálculo, de hecho, supera ampliamente las estimaciones realizadas por el entorno de Zapatero, donde hablaban de una cifra entre 30.000 y 50.000 euros.

La tasación, cuyo resultado ha revelado este jueves El Confidencial, fue ordenada dentro de la investigación que dirige Calama y en la que el exmandatario socialista figura como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para completar el estudio, los joyeros de Ansorena recurrieron al apoyo técnico del Instituto Gemológico Español, cuyos especialistas realizaron pruebas de laboratorio sobre una selección de piedras extraídas de distintas piezas. Los expertos certifican en el informe entregado al juez que no se trata de imitaciones y destacan tanto la calidad de las gemas como la de los metales empleados en las monturas.

Entre los objetos intervenidos figuraban collares, pulseras, pendientes, anillos, brazaletes y relojes. Algunas de las piezas presentan diseños de inspiración oriental y están decoradas con rubíes, esmeraldas y diamantes. El inventario policial también recoge conjuntos de pendientes y sortijas a juego, collares con piedras de varios colores y diferentes complementos de lujo. Entre los relojes aparecen modelos de marcas como Longines, Certina y Pierre Balmain, además de una réplica sin apenas valor comercial.

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La caja fuerte donde se encontraban las joyas fue localizada durante el registro efectuado en el despacho situado en la calle Ferraz de Madrid, a apenas unos metros de la sede central del PSOE. En un primer momento, el abogado de Zapatero se negó a facilitar la llave y fue necesario llamar a la unidad especializada en aperturas de cajas de seguridad, pero finalmente accedió a colaborar. Durante la diligencia, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, explicó que la caja procedía de la vivienda familiar y que había sido trasladada al despacho por motivos de seguridad. Tras conocerse la intervención, el entorno del expresidente defendió que las joyas tenían un origen legítimo y que procedían de herencias familiares, tanto de la familia de Zapatero como de la de su esposa, Sonsoles Espinosa.

Declaración el 17 de julio

Ahora la elevada valoración económica de las joyas adquiere relevancia dentro de una investigación en la que el juez trata de esclarecer la existencia de una supuesta red de influencias para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas. Los investigadores sospechan que varios de los implicados habrían utilizado sociedades interpuestas para mover fondos y ocultar patrimonio. Es en ese contexto en el que el origen y la titularidad de todo tipo de bienes se han convertido en uno de los focos principales de las pesquisas.

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Zapatero está citado para declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 17 de junio, después de que su defensa solicitara aplazar la comparecencia prevista inicialmente. Sus abogados también han cuestionado algunas de las pruebas incorporadas a la causa.