Feijoo proclama que «España necesita con urgencia una reconstrucción nacional»

Salvador Sas | EFE

Alberto Núñez Feijoo bajará la carga impositiva en España si logra convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Ante un foro económico formado por los integrantes del Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo, el presidente estatal del PP comprometió un decálogo de medidas que acometerá desde la presidencia del Ejecutivo si logra conformarlo en las próximas elecciones generales.

Mezclando el uso del gallego con el castellano señaló a Galicia, ante el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como modelo político y económico. Y tras diagnosticar muy negativamente la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, Feijoo anunció sus propios proyectos desde una conclusión principal: «España necesita con urgencia una reconstrucción nacional» y dejar atrás los casos judiciales que advierte están impidiendo al Ejecutivo dedicarse a los problemas de la ciudadanía.

«Aspiro a renovar la confianza que Galicia me dio durante catorce años, porque los que ocupan hoy el Gobierno de España han dilapidado que se les otorgó y no lo merecen. El PP es la única alternativa», proclamó ante el empresariado y ejecutivos de nueva parte de las principales empresas del sur de Galicia.

El líder popular echó mano de las frases textuales con las que Sánchez justificó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. «'La corrupción actúa como un agente disolvente y corrosivo para cualquier país, destruye las instituciones'», parafraseó entre otras citas del presidente actual para dibujar un escenario en el que los asuntos que se suceden en los tribunales y afectan a integrantes del PSOE y de anteriores gobiernos deterioran de manera grave la integridad de la democracia. «El listón lo puso él mismo (añadió tras reproducir las justificaciones de Sánchez a la censura que impulsó en el 2018), y eso le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles». zanjó Feijoo.

«Nunca lo pensé, pero el reto de España es este, necesita con urgencia una reconstrucción nacional política compatible con la decencia, las demandas de la gente y la agenda reformista que le hace falta a este país», reiteró el jefe de la oposición, que ensalzó el modelo político adoptado en Galicia primero durante su mandato y en la actualidad con el de Rueda. «Galicia sempre é unha folla de ruta e exemplo de boa boa xestion, e iso é o que quero recuperar para España», añadió.

Feijoo hizo un llamamiento a analizar las cifras económicas básica de la economía para rechazar que España esté viviendo un buen momento económico. Aumento del déficit, incremento del gasto público, caídas de la inversión extranjera y de la productividad, peso industrial estancado... Parámetros que dijo requieren de medidas de choque que concretó hoy en Vigo.

Criterios de competencia y no de afinidad política y personal presidirán todos los nombramientos que dependan del Gobierno si el líder del PP logra formarlo. Esa primera medida estaría acompañada de una auditoría exhaustiva de todo el gasto contraído por el actual Ejecutivo con el fin de reorientar el gasto público. Una reforma fiscal para bajar los impuestos «como hice yo en Galicia reduciendo la carga impositiva en 1.200 millones y como ha seguido haciendo el presidente Rueda»; aumentar la competitividad impulsando la innovación y facilitando la tramitación empresarial; perseguir una mayor productividad y emprender una lucha contra el absentismo, son otros de los compromisos de Feijoo. «En el 2018 no acudía a trabajar cada día 450.000 trabajadores, el año pasado eran 1,2 millones. Galicia está dando este debate de manera valiente, y eso es defender a los trabajadores, porque si no hay empresas habrá paro», dijo.

Fomentar una formación dirigida al empleo; revisar la política energética, incluido estudiar la continuidad de la producción nuclear; llevar a cabo una transformación digital, y cambiar el discurso económico «porque las empresas no son cajeros automáticos», completaron el panorama de propuestas de cara a las próximas elecciones de Alberto Núñez Feijoo. «Soy optimista pese a la situación actual del país porque puedo formar el Gobierno que España necesita», concluyó, no sin aseverar que cuenta con la fuerza extra que asegura le otorga que la mayoría de los españoles quieran un cambio político, independientemente de sus creencias ideológicas.