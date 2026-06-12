Dimite el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, que trabajó en la SEPI presidida por Vicente Fernández

Miguel Ángel Figueroa Teva Junta de Andalucía | EUROPAPRESS

Miguel Ángel Figueroa Teva ha dimitido como interventor general de la Junta, cargo para el que fue nombrado por el Consejo de Gobierno andaluz el 8 de enero del 2025 y que depende orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Con anterioridad a este nombramiento, Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la etapa en la que era presidida por Vicente Fernández. Actualmente, Fernández se encuentra investigado en el marco de la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente intentaba desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social confirmaron este viernes a Europa Press que la dimisión se produjo esta semana alegando «motivos personales», y que fue aceptada por dicho departamento desde el primer momento.

Anteriormente, Figueroa fue director de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, coincidiendo con el periodo en que la entidad estaba presidida por Vicente Fernández Guerrero. En concreto, Fernández fue nombrado presidente de la SEPI en junio del 2018, tras el cambio de Gobierno en España motivado por la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y la llegada de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.

Vicente Fernández era interventor general de la Junta en el momento en que fue nombrado presidente de la SEPI, cargo del que cesó en octubre del 2019 tras poner su puesto a disposición del Gobierno. Esto ocurrió después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), por el que volvió a ser imputado debido a su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía. Por su parte, Miguel Ángel Figueroa es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera. Así, fue interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017), y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS entre los años 2017 y 2018.

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Tras ello, asumió el referido cargo de director de Participadas III en la SEPI, puesto que desempeñó hasta su incorporación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como director general. Fue nombrado para este último cargo en agosto de 2022 y lo ocupó hasta su designación como interventor general de la Junta en enero del 2025.

El Consejo de Gobierno andaluz en funciones tiene previsto abordar la dimisión del interventor general —de la que informó este viernes el diario ABC— y su sustitución en su próxima reunión semanal, prevista para el miércoles de la semana que viene, 17 de junio, según apuntaron a Europa Press las mismas fuentes de la Consejería de Hacienda, departamento del que depende el nombramiento y el cese de dicho cargo.

El pasado mes de enero, el nombre de Miguel Ángel Figueroa salió a colación en una comparecencia en el Senado de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el PP pidió explicaciones por presuntas ilegalidades en la SEPI durante la presidencia de Vicente Fernández. La también secretaria general del PSOE de Andalucía acusó al PP de haber montado una campaña en su contra porque, en aquel momento, era la candidata socialista a las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo. Asimismo, replicó que «la mano derecha» del expresidente de la SEPI era el propio interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, quien además había ocupado varios cargos de responsabilidad en la administración andaluza. «Yo podría decir que den ustedes explicaciones del señor Figueroa», espetó Montero a los representantes del PP en aquella comparecencia en el Senado el pasado 15 de enero.