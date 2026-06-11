Asociaciones de fiscales piden investigar las reuniones de Leire Díez con la Fiscalía General del Estado

El exteniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales (AF) remarcan la «gravedad» de las reuniones entre dos excargos del exfiscal general Álvaro García Ortiz y la exmilitante del PSOE Leire Díez y solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue lo ocurrido. En un comunicado, la APIF transmitió su «intranquilidad» ante la «ausencia de respuesta» sobre tres cuestiones: «por qué se aceptaron dos entrevistas» por parte del ex teniente fiscal de la FGE Diego Villafañe, «cuál era su objetivo» y «por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción».

No existen registros

La APIF emitió este comunicado después de que la Fiscalía General del Estado reconociera al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, se reunieron dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. Fuentes fiscales detallaron que «no existen registros» de visitas realizadas a la Fiscalía General por personas señaladas en la presunta trama.

Por su parte, la Asociación de Fiscales reclamó una respuesta sobre «cómo se produjo esta actuación», «quién la autorizó», «qué decisiones se adoptaron» y «por qué se apartaron de los cauces ordinarios». «La gravedad de los hechos exige transparencia», sostienen.