El accidente de Adamuz se instruye por delitos de homicidio y lesiones imprudentes

Trabajo de retirada de las vías de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz, el 23 de enero SALAS | EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, en el fallecieron 46 pasajeros el pasado 18 de enero, confirmó este viernes formalmente que la causa se instruye como «presuntos delitos de homicidio y de lesiones imprudentes». Así consta en su último auto, en el que la jueza Cristina Pastor señala que tales ilícitos penales implicarían «negligencia o falta de cuidado con posibles responsables y condenas por los hechos». Esta calificación no es una novedad en sentido estricto, ya que pese a que el auto inicial de incoación no recogía expresamente estos delitos sí lo hicieron posteriores resoluciones. Por lo tanto, la jueza ratifica ahora este extremo para satisfacción de las acusaciones.

El abogado onubense José Luis Orta Prieto, que representa a víctimas del siniestro y que creó una plataforma para atender informativamente a los afectados y familiares, manifestó que «esto es una carrera de fondo, lo que importa realmente es llegar a buen puerto», de modo que «las calificaciones pueden ir variando durante la instrucción y cuando finalice la misma sí habrá que concretar delitos». No obstante, subrayó que «es importante que se vaya mencionando lo que todos creemos que ha sucedido», por lo que manifestó como «muy positivo que a día de hoy se hable de homicidios, pues es la base de nuestra pelea jurídica».

En cuanto al asunto de las acusaciones, la jueza dictó los días 22 y 23 de abril pasados sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para unificarse bajo «una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quién asumirá la representación unificada». En la misma resolución, la instructora rechazó «en forma y fondo» la petición de recusación de los peritos nombrados por el juzgado, formulada por el abogado de una de las víctimas del siniestro.

El accidente, ocurrido el 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz, dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos al colisionar dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) concluyó en un informe enviado a la jueza que la causa del descarrilamiento y la posterior colisión se debió a «la existencia de una rotura de carril» en dicha línea. Según la Guardia Civil, el tramo de vía donde se produjo la colisión se había roto el día anterior y no fue detectado.

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La investigación apunta a que las responsabilidades penales que pudieran derivarse pasarán por el análisis del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y las posibles deficiencias que habrían provocado, en primer lugar, el descarrilamiento del tren de Iryo y, a continuación, el impacto del Alvia que circulaba en sentido contrario a altura del punto kilométrico 318.