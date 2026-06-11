Zapatero tendrá que explicar el origen de sus joyas, que pueden valer más de un millón de euros, según la primera estimación
MADRID / LA VOZ
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El expresidente del Gobierno, que comparece la próxima semana ante el juez, podría haber cometido un delito fiscal penado con cárcel si no las declaró11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá el próximo día 17 de junio como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El expresidente del Gobierno dispone de siete días para armar una versión