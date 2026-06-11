El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias del novio de Isabel Díaz Ayuso

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, llega a declarar a los juzgados de plaza de Castilla, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Policial Judicial (UCO) a que investigue las cuentas bancarias de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Amador González Amador. La admisión de esta diligencia se produce casi seis meses después de que se presentase el primer requerimiento, en el marco del caso que trata de arrojar luz sobre si se produjo un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo de Quirón.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar que la UCO investigara la causa abierta por posibles irregularidades distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental ya investigados. El foco del caso está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en el 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.

La resolución responde a una petición formulada por los investigadores de la Guardia Civil, que habían solicitado información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social. El juez considera prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y deja para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a datos fiscales y laborales.

Según el auto, las diligencias practicadas hasta ahora apuntan de forma «indiciaria y provisional» a la posible existencia de una operación relacionada con la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros. El instructor señala que se investiga si la adquisición pudo tener como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención debido a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.

El magistrado justifica la medida por la necesidad de determinar el origen y evolución patrimonial de los investigados y de su entorno, con el objetivo de comprobar si existió un incremento patrimonial injustificado y si este pudiera estar relacionado con los hechos objeto de investigación. Asimismo, considera proporcionada la injerencia en la privacidad financiera al estar amparada por una investigación penal concreta y delimitada.

La pieza separada fue abierta para esclarecer si determinadas operaciones societarias y mercantiles vinculadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman pudieron constituir delitos distintos de los inicialmente investigados. Tanto la apertura de esta línea de investigación como la intervención de la UCO fueron confirmadas posteriormente por instancias superiores tras los recursos presentados por la defensa.