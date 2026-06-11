Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado de un teléfono en EE.UU.
MADRID / LA VOZ
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Pide al juez Calama que le aclare las circunstancias en las que se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, en el que se encontraron referencias directas al expresidente11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La primera reacción de José Luis Rodríguez Zapatero ante las informaciones que le vinculaban con el rescate de la compañía Plus Ultra y con negocios de petróleo y oro fue negarlo todo. En su comparecencia