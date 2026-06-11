Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado de un teléfono en EE.UU.

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra. CHEMA MOYA

Pide al juez Calama que le aclare las circunstancias en las que se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, en el que se encontraron referencias directas al expresidente

11 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La primera reacción de José Luis Rodríguez Zapatero ante las informaciones que le vinculaban con el rescate de la compañía Plus Ultra y con negocios de petróleo y oro fue negarlo todo. En su comparecencia

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