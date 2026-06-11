Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado de un teléfono en EE.UU.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra. CHEMA MOYA

La primera reacción de José Luis Rodríguez Zapatero ante las informaciones que le vinculaban con el rescate de la compañía Plus Ultra y con negocios de petróleo y oro fue negarlo todo. En su comparecencia