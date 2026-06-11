Dos muertos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos, en el incendio de un bloque de viviendas en Magaluf

La localidad de Magaluf, en una imagen de archivo

Dos personas han perdido la vida en un incendio registrado en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca), y otras 24 han resultado heridas, entre, entre las que se encuentran ocho bomberos. El inmueble se está situado en la calle Federico García Lorca, en la popular zona de ocio de Punta Ballena.

Del total de los heridos, cuatro han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios -dos al Son Llàtzer y otros dos a Son Espases-, cuatro han sido valorados en el lugar de los hechos, mientras que los ocho restantes están siendo valorados por el 061, tal y como informa Europa Press.

El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio y una decena de personas permanecen confinadas en el interior.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques del servicio insular de bomberos de Calvià y Llucmajor, informa Efe. Durante los trabajos para sofocar el incendio, han precisado atención médica ocho bomberos que han sido asistidos en el lugar por los equipos sanitarios.

Las causas del incendio y las circunstancias en las que se ha producido el suceso están siendo investigadas, mientras continúan las actuaciones de los equipos de emergencias en la zona.