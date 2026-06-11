Compromís pide que el Congreso vuelva a citar a Mazón y Pradas por la dana

Pradas y Mazón, en el Centro de Coordinación de Emergencias Kai Fosterling

Compromís solicitó a la Mesa de la comisión de investigación de la dana de Valencia en el Congreso de los Diputados que vuelvan a comparecer ante la misma el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, y la exconsejera Salomé Pradas por «la gravedad» del contenido de los mensajes de WhatsApp que el equipo de gobierno intercambió el 29 de octubre del 2024, día de la tragedia.

En la solicitud dirigida a la Mesa de la comisión de investigación, se señala que dichos mensajes, que fueron entregados al Juzgado de Catarroja por la actual vicepresidenta valenciana Susana Camarero han permitido detectar «contradicciones o inconsistencias» con las declaraciones realizadas en sede parlamentaria por Mazón y Pradas.

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Entre ellas, destacan que, a las 13.08 horas del 29 de octubre del 2024, Pradas comunicó a través del grupo de Whatsapp los municipios afectados por la alerta hidrológica, concretamente por la Rambla del Poyo y el río Magro, y que un minuto después informó de que se acababa de decretar alerta hidrológica en dicho río y el barranco del Poyo «en coordinación con la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar)».

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, indicó que el contenido de esas conversaciones demuestra que el apagón informativo que la Generalitat achaca al Gobierno central se produjo en realidad «entre ellos», los consejeros, porque de tres y media a seis de la tarde «ningún cargo tuvo a bien destacar nada de su gestión».

«Hay que ser sádico para utilizar el verbo inundar», criticó el parlamentario de Compromís, que reprochó a Mazón que tras dicha orden «se esfumara y no volviera escribir durante todo el día a sus consejeros». Además, ve «relevante» que, a las 13.00 horas, Prada escribiera al presidente regional y a sus consejeros que la emergencia «no solamente estaba en el río Magro, sino también en el barranco del Poyo». «Por tanto, sabían lo que había», sostuvo Ibáñez, que criticó que hasta las 18.00 horas de ese día ningún consejero «tuvo a bien destacar nada de su gestión de la DANA».