Mazón, a sus consejeros el día de la dana: «Vamos a inundar de datos a los medios»

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante una sesión de control el pasado 7 de mayo. Rober Solsona | EUROPAPRESS

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp que tenía con los consejeros de su gobierno a primera hora del 29 de octubre del 2024, día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el mensaje de que había que «inundar de datos los medios de comunicación» porque eso es algo que «desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante». Así consta en los mensajes intercambiados ese día en el grupo de consejeros, que inauguró Mazón a las 8.15 horas y en el que el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, fue el último en escribir a las 23.53 horas, informando del estado de las carreteras. Estos datos revelan que el expresidente escribió en el grupo por última vez ese día a las 8.53 horas para advertir a la exconsejera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar.

Camarero desconocía el ES Alert

Estos mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, los ha entregado la vicepresidente primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, después de su declaración de ayer como testigo y tras la solicitud de uno de los abogados personados en el procedimiento, Manolo Mata, que representa a Acció Cultural del País Valenciá. Inicialmente, ella se había negado a compartirlos aludiendo a que podía haber datos que afectasen a otras personas. Finalmente, la testigo ha indicado que si los entregaría.

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Camarero ha declarado que ignoraba lo que era el Es Alert ­ —sistema oficial de alertas de emergencia de Protección Civil en España— y el Cecopi —Centro de Coordinación Operativa Integrado—.

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Respecto a Mazón, la compareciente ha explicado que durante la tarde del día de la tragedia no tuvo contacto con el expresidente porque consideraba que la situación la manejaba la entonces consejera Salomé Pradas: «No hablo con él cuando hay una situación de emergencia. Tampoco él se puso en contacto conmigo, ni recibí ninguna instrucción».

Protocolo para residencias

Paralelamente, la vicepresidenta ha explicado que el mismo día de la dana, a las 9.52 horas, mandaron un protocolo aprobado unos meses antes relacionado con el riesgo de lluvias. «La residencia de Paiporta está en el centro del barranco. No llovía ese día y este protocolo no llegó a este centro porque no había ningún correo de contacto. Era un protocolo informativo por lluvias, por lo que no lo hubiesen aplicado de tenerlo», ha relatado a la jueza.