Sumar niega una guerra interna tras la dimisión de la número tres del partido y prioriza la refundación

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Manuel Bruque | EFE

Sumar se blinda frente a su próximo congreso. Mañana se darán más pinceladas a la reformulación del proyecto que otrora liderara Yolanda Díaz y que busca la forma de aglutinar a las izquierdas. El anuncio de la secretaria de organización, Laura Moreno, de renunciar a su cargo, ha enturbiado sin embargo el proceso y obligado a varios de sus líderes a pedir «respeto» a la refundación. Como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que negó ayer que exista «una guerra abierta en ningún lado». Moreno anunció su dimisión en una carta en la que denunciaba «injusticias y falta de respeto» de la dirección y revelaba una investigación interna por «comportamientos preocupantes» de la líder del partido, Lara Hernández, hacia algunos trabajadores.

«Pleno respeto a la vida interna de todas las organizaciones», ha destacado Bustinduy en declaraciones a los periodistas durante una visita a una zona de arrozales del municipio valenciano de Sueca, al tiempo que ha reivindicado que «a las formaciones de izquierda nos va mejor cuando hablamos de los problemas que tiene la gente trabajadora en este país y cuando ponemos sobre la mesa medidas y fórmulas para resolverlas». «Nos va peor cuando se habla más de la vida interna de las organizaciones y de conflictos, que honestamente creo que le importan poco a la ciudadanía», ha aseverado.

Bustinduy ha afirmado que él intenta responder a las demandas de las personas «trabajando para solucionar el problema de la vivienda, para transformar la dependencia, para luchar contra la pobreza infantil, también para asegurar los derechos de consumidores y consumidoras». «Y creo que a la izquierda le irá mejor cuanto más centrados estemos en el interés general de la gente trabajadora y menos en cuestiones internas que son, ya digo, máximo respeto, pero creo que importan menos a nuestros votantes», ha afirmado.

Preguntado sobre si la dimisión de Laura Moreno denota una crisis interna en Sumar, ha insistido en que no cree que haya «una guerra abierta en ningún lado». «En todo caso, respeto a los cauces internos de las organizaciones y centrarnos en aquello que de verdad importa a la gente, que es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora», ha insistido.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, también consideró en los pasillos del Congreso que hablar de las crisis internas de Sumar «es una pérdida de tiempo», dado que no es su formación, y ha defendido que la prioridad es fortalecer a la izquierda y desplegar medidas progresistas para la mayoría social.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, el diputado del grupo plurinacional ha subrayado que no se pronuncian sobre los asuntos internos de otras fuerzas políticas y que su tarea es trabajar por el «proyecto de izquierda alternativa y transformadora», que es una prioridad con la situación actual en el mundo y el riesgo de «guerras y de involuciones». «Lo demás es perder el tiempo. Las pérdidas de tiempo no nos ocupan lo más mínimo», ha apostillado.

Mientras, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha afirmado que todo lo que tenga que ver con una crisis o un debate de organizaciones que apelan a todas las izquierdas, su postura es que se aborde con «responsabilidad y transparencia».