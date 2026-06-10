Sociedad Civil Navarra condena «de manera rotunda» la agresión al exalcalde pamplonés Enrique Maya

Enrique Maya en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

Sociedad Civil Navarra ha condenado este miércoles «de manera rotunda» la agresión sufrida este martes por Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y miembro de UPN, en la calle Estafeta de esta ciudad. En un comunicado, desde Sociedad Civil Navarra han destacado que «se trata de un hecho muy grave que trasciende a la persona afectada y que supone un ataque a los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir nuestra vida pública».

Según han añadido, «ninguna diferencia política, ideológica o personal puede servir de excusa para la violencia o la intimidación, como la ocurrida» ayer martes.

«Frente a quienes pretenden imponer el miedo o el señalamiento, reivindicamos una Navarra plural, abierta y democrática, donde las discrepancias se expresen desde el respeto y dentro de las reglas de convivencia que nos hemos dado entre todos», han apuntado.

A su juicio, «la violencia nunca puede normalizarse ni relativizarse según quién la sufra, como se hizo» el lunes en el Parlamento de Navarra «desde una formación política» —en referencia a las declaraciones de EH Bildu sobre la operación policial saldada con 28 detenidos tras los incidentes en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra en octubre—.

«Una vez más, es necesario defender la libertad, el respeto a las personas y una convivencia basada en el diálogo, valores que constituyen el fundamento de cualquier sociedad democrática», han subrayado.