El Senado aprueba una proposición para que los jueces elijan a doce vocales del CGPJ

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada el martes pasado. Víctor Lerena | EFE

El PP ha hecho valer este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para iniciar la tramitación de una proposición de ley orgánica destinada a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de que los doce miembros de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. La iniciativa de los populares ha contado con el apoyo de Vox y UPN; PNV y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se han abstenido, mientras que PSOE, Junts y EH Bildu han votado en contra.

La proposición incorpora medidas para garantizar la representación de las distintas categorías de la carrera judicial, la presencia equilibrada entre hombres y mujeres, y mecanismos para evitar futuras situaciones de bloqueo en la renovación de la institución.

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El PP ha defendido que la reforma fortalece la separación de poderes y la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y ha reclamado que la iniciativa continúe su tramitación en el Congreso para que no quede «bloqueada», algo que, según denuncia, ya ha ocurrido con otras leyes aprobadas previamente por la Cámara Alta. Paralelamente, Vox ha respaldado el texto al entender que el modelo vigente ha favorecido durante años el «reparto de cuotas» entre los grandes partidos y ha contribuido a la politización del órgano de gobierno de los jueces.

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Frente a ellos, los socialistas han rechazado la propuesta al considerar que el actual sistema de elección parlamentaria es plenamente constitucional y garantiza la participación de la soberanía popular en la configuración de uno de los principales órganos del Estado. Además, el PSOE ha atribuido al PP la responsabilidad del bloqueo que impidió durante años actualizar el CGPJ, argumentando que el problema no reside en el método, sino en «la utilización partidista de los procesos de renovación».

Desde Junts han criticado que se establezca una circunscripción única estatal, lo que, a su juicio, diluye el peso de los jueces y magistrados destinados en comunidades como Cataluña y consolida un modelo «unitario y centralista». El PNV, que ha optado por la abstención, ha reconocido que el documento se aproxima a los estándares europeos, aunque ha advertido de que no elimina completamente «los riesgos de politización».