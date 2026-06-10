Rajoy, Rueda y otros cuatro presidentes autonómicos irán a la toma de posesión de Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco felicitado tras ser investido para un tercer mandato como presidente de la Junta de Castilla y León. Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

El exjefe del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañarán este jueves a Alfonso Fernández Mañueco en el acto de toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, que servirá de arranque de una nueva legislatura para el Gobierno de coalición integrado por PP y Vox. El acto se celebrará en las Cortes autonómicas a las doce del mediodía, y también acudirán Adrián Barbón (presidente de Asturias), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura), tal y como han confirmado fuentes de los respectivos gobiernos autonómicos a Efe. Al hilo de esto, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha declarado este miércoles que también habrá representantes políticos ajenos al ámbito institucional, como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el secretario general de Coordinación Territorial, Agustín Torres; y de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a Fernández Mañueco por su reelección, a través de la red social X. «Alfonso, enhorabuena por lograr, por tercera vez consecutiva, la confianza de los castellanos y leones», ha publicado.

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Preguntado por el mensaje que ha dado Mañueco en la última reunión del Gobierno autonómico celebrada antes de que se configure el nuevo, el portavoz ha indicado que el presidente ha tenido un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han trabajado en este proyecto de gobierno los últimos cuatro años, incluidos cargos políticos y empleados públicos, a quienes ha descrito como «verdaderamente protagonistas». También ha explicado que el de hoy era «un día un poco especial», por lo que los consejeros han podido hablar de alguna de las actividades que han sido «especialmente relevantes», como completar la educación de 0 a 3 años, el Buscyl gratuito, la teleasistencia avanzada, los bonos de conciliación, las bajadas de impuestos y las ayudas de vivienda, entre otras citadas por Carriedo.

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El portavoz en funciones relató que, tras el acto de toma de posesión, se aprobará una reestructuración de las consejerías y se darán a conocer los nuevos nombres del Ejecutivo autonómico formado por once personas más el presidente. Cuestionado también por la posibilidad de que los nuevos consejeros comparezcan ante las Cortes para explicar su proyecto en junio o en septiembre, ha remitido a la decisión que tome el nuevo gobierno.

Sobre su caso particular como consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carriedo ha indicado que corresponde al presidente decidir las personas que le van a acompañar en este proyecto.