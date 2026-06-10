El incendio forestal declarado en Huelva afecta ya a más de 3.000 hectáreas

Columna de humo del fuego registrado en Castillejos (Huelva) María José López | EUROPAPRESS

El incendio forestal declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) presenta una evolución cada vez más compleja. Esta madrugada el fuego ha obligado a incorporar a las tareas de extinción los soldados del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la base de Morón (Sevilla), después de que, a medianoche, el consejero de Emergencias en funciones anunciase la elevación del plan de emergencia a situación operativa 2 y la petición de ayuda a los militares ante el empeoramiento de la situación por las fuertes rachas de viento, superiores a las previstas, y el riesgo de un cambio de dirección del aire este miércoles. El fuego ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas y mantiene desalojadas a varios centenares de personas.

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra permanece interrumpida desde primera hora «a petición de los servicios de emergencia» por el incendio «ajeno a la infraestructura». Para garantizar la movilidad de los viajeros se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

La UME se centrará en labores de fuego técnico y maquinaria pesada (bulldozers, autobombas y nodrizas), sumándose al dispositivo del Plan Infoca, el Consorcio de Bomberos de Huelva y la Guardia Civil. En este contexto, aunque por la mañana la evolución era favorable, a mediodía y por la tarde se ha pasado al «escenario más complejo», con rachas de viento muy intensas, superiores a las previstas, que han reactivado focos en zonas donde ya se había avanzado, según explicaba ayer el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. En concreto, ha explicado que las reactivaciones se han producido en el frente izquierdo, en cola y cabeza, con alta intensidad, avanzando desde la mitad del flanco izquierdo hacia la cabeza del incendio, con especial potencial de expansión hacia el norte y de forma más contenida hacia el sur.

Horas críticas este miércoles

Así, ha advertido de que lo más preocupante es la previsión para este miércoles, cuando se espera un cambio de viento en torno a las 11.00 o 12.00, pasando al noroeste. Este giro podría invertir la dinámica del incendio, de modo que la cola pase a comportarse como cabeza, «complicando de nuevo la situación y favoreciendo su avance hacia zonas altas», rozando e incluso alcanzando áreas próximas al incendio de Alosno, que se dio por extinguido el pasado lunes, con rachas que podrían superar los 40 km/h, lo que supondría «volver atrás» en las labores de extinción.

Ante ello, ha indicado que para este miércoles se prevé la incorporación de más de 25 medios aéreos, que «ya han demostrado su eficacia durante la jornada», aunque ha insistido en la necesidad de «anticiparse al cambio de viento y a la posible reversión del comportamiento del incendio».

Por todo ello, ha señalado que «lo mejor es tomar decisiones y prevenir», destacando la importancia del trabajo técnico que pueda realizarse con maquinaria, estrategias de fuego técnico e intervenciones reforzadas en zonas no estrictamente urbanas, pero próximas a núcleos de población, con el objetivo de que los bomberos forestales puedan centrarse en tareas más técnicas de cara, sobre todo, a la situación prevista para este miércoles.

En el terreno, y tras la retirada de los medios aéreos con la llegada del ocaso, permanecen trabajando 150 efectivos, 16 vehículos autobomba y una nodriza. Durante la jornada de ayer se registraron numerosas reactivaciones, lo que obligó a intensificar las labores en la zona de la cabeza y el flanco izquierdo, en un contexto de viento errático, según detallaron fuentes del Plan Infoca a Europa Press. En total, durante la jornada de este martes han trabajado 344 profesionales de los distintos dispositivos activados, de ellos 245 efectivos del Infoca, más de 92 vehículos y más de 25 medios aéreos.

Por último, el consejero ha agradecido la «plena y total disposición» de todos los efectivos desde el primer momento, así como el compromiso de los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, que han participado en la toma de decisiones y han prestado apoyo continuo a la gestión del incendio. También ha destacado la colaboración de Extremadura y de la Administración del Estado, con quienes ha afirmado que existe una «coordinación total desde el minuto uno».