Guerra abierta por mar y tierra contra el narco en Huelva y Cádiz: nueve agentes muertos en siete años

Javier Romero Doniz
Javier Romero HUELVA / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Tensión e indignación. El funeral de los últimos funcionarios fallecidos en acto de servicio, en mayo en Huelva, generó un clima de tensión porque los fallecidos siguen creciendo con la sensación generalizada de abandono por parte del Estado. También causó gran indignación la ausencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, o de cualquier otro representante del Gobierno de España.
Tensión e indignación. El funeral de los últimos funcionarios fallecidos en acto de servicio, en mayo en Huelva, generó un clima de tensión porque los fallecidos siguen creciendo con la sensación generalizada de abandono por parte del Estado. También causó gran indignación la ausencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, o de cualquier otro representante del Gobierno de España. Alberto Di´az | EFE

Las unidades policiales alertan: «Solo falta un peldaño en esta escalada violenta, dispararnos como en México o Colombia»

10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fermín Cabezas, de la Guardia Civil, falleció en el 2019 al estrellarse con su moto mientras perseguía un coche que transportaba hachís en Cádiz. Dos años después, Agustín Cárdenas, del mismo cuerpo, murió arrollado por

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete