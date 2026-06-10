Guerra abierta por mar y tierra contra el narco en Huelva y Cádiz: nueve agentes muertos en siete años
HUELVA / LA VOZ
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Las unidades policiales alertan: «Solo falta un peldaño en esta escalada violenta, dispararnos como en México o Colombia»10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fermín Cabezas, de la Guardia Civil, falleció en el 2019 al estrellarse con su moto mientras perseguía un coche que transportaba hachís en Cádiz. Dos años después, Agustín Cárdenas, del mismo cuerpo, murió arrollado por