Guerra abierta por mar y tierra contra el narco en Huelva y Cádiz: nueve agentes muertos en siete años

Tensión e indignación. El funeral de los últimos funcionarios fallecidos en acto de servicio, en mayo en Huelva, generó un clima de tensión porque los fallecidos siguen creciendo con la sensación generalizada de abandono por parte del Estado. También causó gran indignación la ausencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, o de cualquier otro representante del Gobierno de España. Alberto Di´az | EFE