La Fiscalía informa de que la mano derecha de García Ortiz se reunió con Leire Díez

Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo JAVIER LIZÓN / EFE

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril del 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una «compañera de despacho».

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo del 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez, «una mujer que tuvo una intervención menor» y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación.

«El fiscal general del Estado —entonces Álvaro García Ortiz— fue informado a posteriori de ambas reuniones», indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron «indicación alguna» de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de «hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal», y «de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos», y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban «carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto».