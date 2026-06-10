Feijoo acusa a Sánchez de practicar «delincuencia de Estado» y vuelve a pedirle elecciones

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo volvieron a medirse este miércoles en el Congreso a cuenta de los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE. El caso Zapatero y las novedades en torno a las «cloacas» de Leire Díez llevaron al líder de la oposición a pedir elecciones. Porque «si lo sabía, tiene que dimitir por corrupción. Y si no, tiene que hacerlo por incompetente». Una solicitud a la que se unieron algunos de los socios habituales del Gobierno.

Las palabras de concordia y unidad política pronunciadas por el papa León XIV dos días antes no calaron en el tono del cara a cara. En su lugar, ambos líderes volvieron a subir el tono. El líder de la oposición recordó que «doce sumarios, 17 delitos y un centenar de imputados» llevaron a Sánchez a practicar «delincuencia de Estado» y «pasará a la historia» como el mayor beneficiado «del peor caso de corrupción de la historia» de España. «¿Usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles? ¿A quién cree que está gobernando? Señor P.S. [así figura presuntamente el nombre de Sánchez en los apuntes de Leire Díez], si lo sabía, tiene que dimitir por corrupción. Y si no, por incompetente», enunció Feijoo antes de reclamar nuevamente elecciones.

En su réplica, Sánchez recogió la apelación de Feijoo para mencionar que «asume» sus errores, pero nunca su hipocresía. «Del partido de la Gürtel, de la Kitchen y Marcial Dorado, lecciones ninguna», recordó por los casos de corrupción del PP. Y dejó claro que «en el 2027 volverán a hablar los españoles». «Usted no tiene voz propia, usted tiene la voz de sus amos. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera, que nosotros seguiremos gobernando muchos años más». Respecto a la apelación personal, el jefe de los socialistas invitó a Feijoo a preguntarse «quién es M. Rajoy», también mencionado de esa manera en los papeles de Bárcenas de la trama Kitchen, antes de decirle que es «el peor jefe de la oposición de esta democracia».

El clima político entre los socios del Gobierno sigue siendo de preocupación. Máxime cuando la actividad legislativa permanece paralizada desde hace meses. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, preguntó a Sánchez cómo piensa darle «vida» y «sentido» a la legislatura como contrapeso a la petición de elecciones de Feijoo. En ese sentido, reclamó que «aclare todo y depure las responsabilidades necesarias» porque «la corrupción, venga de donde venga, es un lastre». Pero cargó también contra la «operación política» para derrumbar al Ejecutivo. «Por encima de cualquier interés partidista, nos debemos al mandato de la sociedad vasca, al antifascismo y a los trabajadores. Pero señor Sánchez, usted tiene la responsabilidad de acabar con la parálisis parlamentaria y recuperar la agenda plurinacional que acordamos», reclamó Aizpurua, que también remarcó que «limitarse a resistir será un fracaso» en el intento de «frenar a la ultraderecha».

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En ese sentido, Sánchez sacó pecho y recordó su agenda internacional, la campaña para jóvenes para combatir la desinformación y los logros económicos para decir que «a la gente se llega con medidas y votos y no con atajos», y prometió ser contundente contra las «mentiras» que se refieren al Ejecutivo. Porque para el jefe de los socialistas, la labor de la coalición de Gobierno es ya prueba suficiente para convencer a la ciudadanía de su buena labor.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, que rescató del olvido de las inversiones en Cataluña y la visita del papa, de la que dijo que «el pontífice ha hablado más tiempo en catalán» que Sánchez y Feijoo juntos.