Condenan a 24 años al asesino en serie Dinamita Montilla por matar a un joven en Málaga

Imagen del juicio celebrado en Málaga contra Dinamita Montilla Álex Zea | EUROPA PRESS

El asesino en serie José Jurado Montilla, alias el Titi o Dinamita Montilla, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a 24 años y seis meses de prisión por la muerte a tiros de un joven de 21 años en agosto del 2022 en Los Montes de Málaga.

De conformidad con el veredicto de culpabilidad que dictó el jurado popular el pasado 29 de mayo, el magistrado presidente ha condenado al acusado por un delito de asesinato con el agravante de reincidencia, tenencia ilícita de armas y robo con violencia, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

El crimen fue cometido el 29 de agosto del 2022 cuando la víctima había ido a recoger algarrobas a una zona conocida como Los Ciegos, en los Montes de Málaga, cercana a una parcela con casa de apero que tenía su familia.

El malagueño José Jurado Montilla, de 63 años, tiene un largo historial delictivo a sus espaldas: cumplió 28 años de condena por cuatro homicidios ocurridos en Málaga en los años 80 y está de nuevo en prisión por el crimen de Los Montes de Málaga desde que fue detenido el 16 de mayo de 2024.

Su detención por este caso encendió las alarmas de la familia de Ester Estepa, una sevillana de 42 años que fue vista por última vez en Gandía en agosto del 2023. Si se confirma también su autoría en este crimen sería su sexta víctima.