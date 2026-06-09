Vota y opina: ¿Qué te parece la ausencia de Podemos y del BNG en la visita del papa al Congreso?
ESPAÑA
Ambos partidos no asistieron al acto protocolario en Madrid alegando diversos motivos09 jun 2026 . Actualizado a las 12:48 h.
Podemos y el BNG fueron los únicos partidos ausentes durante el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. En el caso de la formación morada, sostuvieron su ausencia como crítica a la «complicidad» de la Iglesia Católica en los casos de abusos sexuales. Por su parte, el Bloque apuntó a la aconfesionalidad del Estado español ya que, por ende, «carece de sentido que un líder relixioso sexa recibido nunha institución como o Congreso». Y tú, ¿consideras que ambas formaciones actuaron correctamente al ausentarse en la visita del papa al Congreso?
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