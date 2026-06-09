Villarejo relata la «obsesión» de Cospedal con los papeles de Bárcenas pero niega pagos del PP
MADRID / COLPISA
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Sostiene ante el tribunal de 'Kitchen' que Cosidó le encargó una «operación de inteligencia» contra el extesorero por si pudiera tener «información sensible contra altas instituciones»09 jun 2026 . Actualizado a las 13:51 h.
José Manuel Villarejo compareció este martes ante el tribunal que juzga la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. El comisario jubilado, tras declarar la semana pasada y apuntar a la autoría intelectual de Mariano Rajoy, expresidente