Villarejo relata la «obsesión» de Cospedal con los papeles de Bárcenas pero niega pagos del PP

Mateo Balín MADRID / COLPISA

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El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la la Audiencia Nacional
El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la la Audiencia Nacional SERGIO PÉREZ | EFE

Sostiene ante el tribunal de 'Kitchen' que Cosidó le encargó una «operación de inteligencia» contra el extesorero por si pudiera tener «información sensible contra altas instituciones»

09 jun 2026 . Actualizado a las 13:51 h.

José Manuel Villarejo compareció este martes ante el tribunal que juzga la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. El comisario jubilado, tras declarar la semana pasada y apuntar a la autoría intelectual de Mariano Rajoy, expresidente

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