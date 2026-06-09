La UCO entra en el Ministerio de Justicia para requerir los expedientes de nacionalidad del chavista Villalobos

Captura de uno de los documentos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que incorpora una libreta azul que la UCO atribuye a Leire Díez llena de anotaciones, algo desordenadas y muchas veces sin fechas atribuidas, y referencias a reuniones, asuntos abiertos o cosas pendientes. En sus páginas, también hay referencias a Venezuela, con apuntes relativos a la nacionalidad del exviceministro Nervis Villalobos -un asunto en el que, según el juez, habría intentado trabajar Leire Díez EFE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para requerir los expedientes de nacionalidad de Nervis Villalobos, el exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez que aparece en el sumario del caso Leire como uno de los beneficiarios de las gestiones de la presunta trama de las cloacas del PSOE. Es la primera vez que el departamento que dirige Félix Bolaños queda directamente salpicado por esta causa.

La visita de la UCO se produce un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción Central número 5, librara un mandamiento a la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil —dependiente del Ministerio— para que informara del estado del expediente. Pedraz investiga si Leire Díez utilizó sus contactos en Ferraz para acelerar la concesión de la nacionalidad española al exdirigente venezolano, que lleva una década residiendo en España y es investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal PDVSA.

El ministerio ha respondido con una nota en la que detalla el resultado de las gestiones solicitadas por el juez. En ella, remarca que la solicitud de nacionalidad por residencia que Díez trató de impulsar —presentada el 25 de abril del 2024— fue denegada el 10 de octubre del 2025 por no cumplir los requisitos legales. Era en realidad el segundo intento fallido: una solicitud anterior, de febrero del 2017, también había sido rechazada en el 2020 por idéntico motivo.

Sin embargo, Villalobos sí obtuvo la nacionalidad española. Lo hizo por una vía distinta: la Ley de Memoria Democrática. Tras interponer un recurso, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública le concedió la opción de nacionalidad prevista en esa ley el 21 de abril del 2025, resolución que quedó inscrita el 23 de octubre. El Ministerio subraya que la estimación del recurso fue examinada por cuatro funcionarios —una consejera, un jefe de servicio, el subdirector general y la directora general— y que ese año se tramitaron 189 recursos similares, de los que 164 fueron estimados.

El departamento de Bolaños ha aprovechado también para hacer gala de su colaboración con la justicia y ha reseñado que la subdirección general ha entregado a la UCO dos expedientes adicionales que el juez no había solicitado ni sabía que existían, al considerar que podían ser de interés para la instrucción.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue viceministro de Energía Eléctrica durante el chavismo y es una figura central en varias investigaciones por corrupción en España, Estados Unidos y Andorra. En la Audiencia Nacional afronta el caso Duro Felguera, en el que se investigan comisiones ilícitas de esa empresa de ingeniería española, con peticiones de hasta nueve años de prisión.