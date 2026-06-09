Otegi denuncia una operación política para destruir al PSOE de Sánchez

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una intervención el pasado sábado. Javier Zorrilla | EFE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que hay una operación política para «destruir» al actual PSOE de Pedro Sánchez y que vuelva «el de la Transición» , el de Felipe González y Emiliano García-Page, que están reclamando elecciones generales. Además, considera curioso que todas las personas que tienen relaciones con los independentistas catalanes y vascos entren en los sumarios. «Debe ser casualidad, debe ser que todos están implicados en la misma trama», ha ironizado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que la situación de Pedro Sánchez a quien «le tiene que preocupar es a él». En todo caso, ha señalado que, en un contexto en el que el presidente «está siendo erosionado por múltiples causas judiciales», ha querido hacer una reflexión partiendo de la premisa de que la corrupción en el Estado es «sistémica» porque es consustancial «al régimen del 78», para preguntarse si «alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción».

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«¿De verdad alguien se cree eso cuando la corrupción es consustancial? Aquí hay una persecución política que es la que hay que destruir, no a una persona ni a una sigla; hay que eliminar una ventana de oportunidad que se ha abierto con una política de alianzas que ha hecho Sánchez y este PSOE con las izquierdas plurinacionales del Estado. Eso es lo que hay que destruir», ha subrayado.

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La línea roja de la financiación

Preguntado por si EH Bildu va a sostener a Pedro Sánchez «pase lo que pase» hasta el 2027, Otegi ha contestado que habrá que ver lo que pasa. A su juicio, «de momento, no se ha sustanciado nada» de la financiación irregular de los partidos. Además, ha asegurado que están dispuestos a hablar de los Presupuestos. «Tampoco es que quede mucho tiempo».

Operación Kitchen

«Dar credibilidad a los informes de la Guardia Civil a mí se me hace un poco extraño, con lo que hemos visto en este país», ha indicado Otegi, para apuntar que ahora «todo el mundo sabe cómo se llama el hermano de Sánchez». Sin embargo, ha criticado que el juicio por la operación Kitchen, del PP, ha pasado desapercibido, un proceso en el que «nada más y nada menos que un ministro del Interior había montado una policía llamada patriótica para buscar pruebas falsas contra el independentismo catalán. Y eso ha pasado inadvertido», ha manifestado.

El líder de EH Bildu cree que se están echando muchos señuelos para despistar a la gente: «Hay que combatir la corrupción, el PSOE tiene un problema y lo tiene que atajar». Durante la emisión radiofónica, también ha mencionado al expresidente Aznar: «Yo he participado en una mesa de negociación con una delegación del señor Aznar, cosa que ahora se le olvida. ¡Qué cosas decían entonces en esas mesas! Hablaban de Euskal Herria, de que sería lo que quisiera ser, que era una nación, etcétera. Han cambiado mucho», ha precisado.

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Santos Cerdán

«Me imagino que está muy dolido, que está ciertamente abatido», ha comentado Otegi sobre Santos Cerdán, recordando unas palabras del dirigente del PSOE que le llamaron la atención: «El objetivo de la UCO no es combatir la corrupción, es destruir personas».

Cuestionado por si cree que el exmilitante socialista es una víctima, ha señalado que se está esperando «el informe patrimonial desde hace un año que no aparece». «Todavía no ha aparecido un duro de lo que se llevó Cerdán, lo cual a mí me parece llamativo.