La hiperactividad del narco en Huelva requiere la implicación de la Unión Europea
HUELVA / LA VOZ
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La importación de tantas toneladas de cocaína y el tráfico de fusiles y armas automáticas afecta a la salud pública comunitaria, su seguridad ciudadana y fronteras sin que Bruselas diseñe un plan conjunto a la altura del conflicto09 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La estadística demuestra que cualquier gramo de cocaína esnifado en París, Viena, Berlín o Zúrich pudo desembarcar en Europa por las costas de Huelva y Cádiz. Arsenales de AK-47, AK-52 o pistolas automáticas que fluyen