Moreno se reúne por primera vez con Vox para negociar el gobierno de Andalucía

Imagen de archivo de Juanma Moreno Bonilla, presidente en funciones de la Junta de Andalucía. Marcelo del Pozo | REUTERS

El presidente en funciones del Gobierno andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha mantenido este martes su primera reunión con Vox tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. En estos comicios, el PP fue la fuerza más votada y obtuvo 53 escaños, por lo que se quedó a dos de revalidar la mayoría absoluta que conquistó en el 2022. Según han confirmado ambos partidos, el encuentro se ha celebrado en el Parlamento para abordar «un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía».

La reunión ha tenido lugar a la vuelta de Juanma Moreno de la provincia de Málaga. Antes del primer encuentro, el presidente en funciones declaró que recorrerán el camino de las negociaciones con «responsabilidad, sentido común y determinación, esperando llegar pronto a esa meta».

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Esta primera toma de contacto entre el presidente de los populares y Vox —representado por su portavoz, Manuel Gavira— se ha celebrado en el despacho del líder del PP en la Cámara autonómica. El encuentro se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que está convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12.00 horas.

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«Esperamos, deseamos y nos gustaría confiar en que pudiéramos llegar a un acuerdo razonable y justo», ha expresado Juanma Moreno, convencido de que la mayoría de los andaluces quiere un gobierno de estabilidad, moderado y que piense en el interés general. Además, ha insistido en poner en valor la victoria contundente e histórica de su formación, añadiendo que, ante los resultados obtenidos, es necesario ser realista con la dinámica parlamentaria actual: cuando no se alcanza la mayoría absoluta, «tiene la obligación de dialogar con el resto de fuerzas políticas».

Vox, única opción de diálogo

Para Juanma Moreno, Vox es la única opción de diálogo, ya que las tres formaciones de izquierda —PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía— se han han automarginado de las conversaciones. Según el líder popular, estos partidos dejaron claro el día siguiente a las elecciones que no iban a participar en ningún tipo de negociación ni se abstendrían en su investidura. Además, se ha mostrado seguro de que los andaluces quieren un gobierno «cuanto antes, estable y que gobierne para todos, y eso es lo que vamos a tratar de ofrecer desde el PP».

Tras la reunión, Manuel Gavira ha abandonado el Parlamento antes que el presidente en funciones. No se han tomado imágenes de este primer encuentro.