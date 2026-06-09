Mañueco afirma, en su discurso de investidura, que los migrantes serán bien recibidos si aportan

Imagen de Alfonso Fernández Mañueco durante el debate de investidura de este martes. EUROPA PRESS / CLAUDIA ALBA | EUROPAPRESS

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que con el principio de «prioridad nacional» se establecerá una «asignación justa» de los recursos públicos en función del «arraigo real» y serán así «bien recibidos» los inmigrantes que quieran venir «a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común» en la comunidad. En su discurso en las Cortes, ha indicado que el acuerdo suscrito con Vox conlleva «establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable» de sus beneficiarios con la comunidad.

En esta línea, ha agregado que la aplicación de la prioridad nacional se hará en función de «tres estrictos criterios». El primero, tal y como ha continuado, serán «acatando de manera escrupulosa lo que dicen las leyes, la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico en definitiva». El segundo criterio obedecerá a «prestar de manera general los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público», ha incidido.

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Asimismo, el tercer requisito será excluir «cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en Castilla y León. Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada». «Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo», detalló Mañueco.

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Además, también ha rechazado las políticas «fracasadas» del Gobierno de España en materia de inmigración, pues, a su juicio, «se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición dificultan avances sociales en este sentido».

En su turno de réplica, el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, afeó al popular que presuma de un repunte poblacional por los datos de migrantes y que, a la par, firme un pacto con quienes «convierten la migración en un problema» y a los que el propio Mañueco acusó en el pasado de «querer tirar migrantes al mar».

Tercera investidura

Mañueco afronta este martes su tercera investidura como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox, que dará paso al tercer gobierno en coalición del dirigente popular, el segundo con los de Santiago Abascal.

Se prevé que el líder popular sea elegido presidente de la Junta con los 33 votos a favor de su partido y con 14 de Vox. Previsiblemente, el resto de los partidos de la oposición votarán en contra.

Además, este puede ser su último mandato como presidente de la comunidad ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos en vigor y aprobada en el 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo —Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio del 2019 y tomó posesión tres días después—.