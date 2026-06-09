El juez pide permiso a Estados Unidos para usar contra Zapatero la información intervenida sobre Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra. CHEMA MOYA / EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido cooperación jurídica a Estados Unidos para poder usar como prueba en el caso Plus Ultra el contenido extraído del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista principal de la aerolínea rescatada por el Gobierno y uno de los interlocutores clave de las comunicaciones incorporadas a la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El auto, fechado el 5 de junio del 2026, acuerda librar una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para que autoricen expresamente la utilización «como medio de prueba en el proceso penal español» de la extracción telefónica del dispositivo de Reyes. Ese material fue puesto a disposición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, HSI, mediante un oficio de 18 de marzo del 2026.

La clave jurídica está en el salto de categoría del material. Calama explica que la información procedente de HSI «ha sido utilizada hasta la fecha como elemento de investigación», pero que, «dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados», resulta necesario fijar las condiciones de su incorporación al procedimiento para que pueda emplearse «en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales».

El juez no se limita a pedir una copia de los datos. Solicita autorización formal a Estados Unidos para blindar la validez procesal de una prueba digital obtenida fuera de España. El auto recuerda que la información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como prueba en un proceso penal exige una «adecuada incorporación a las actuaciones» mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

La extracción del teléfono de Reyes procede de una investigación transnacional iniciada en el 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada, según recoge el auto, al «blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos». La resolución habla de «estructuras financieras sofisticadas», «empresas pantalla», «fideicomisos» y «operaciones internacionales» que incluirían «desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones».

Calama detalla que la investigación estadounidense se coordinó con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo, según la resolución, era «identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos» y favorecer «la recuperación de activos».

Dentro de esa investigación, una de las líneas se centró en Rodolfo Reyes Rojas. El auto señala que Reyes fue investigado por «blanqueo y evasión de sanciones» mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a contrabando, reveló después comunicaciones con «instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales».

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Ese es el material que, según Calama, HSI considera que puede tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra. La agencia estadounidense ya autorizó compartir la extracción para su uso judicial en España, pero el juez pide ahora completar el cauce formal para que esos mensajes puedan incorporarse «como evidencia ante el fiscal y el tribunal».

La diligencia tiene especial importancia porque varias de las conversaciones atribuidas al entorno de Reyes han sido utilizadas por la UDEF para reconstruir las gestiones alrededor del rescate de Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, después de un expediente que la investigación analiza ahora bajo la sospecha de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.

Entre los mensajes incorporados al sumario figura la referencia a «nuestro pana Zapatero detrás», que los investigadores han considerado uno de los indicios relevantes sobre la supuesta vía de influencia del expresidente. También aparecen comunicaciones sobre gestiones ante la SEPI. En una de ellas se planteaba: «No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI». En otra se insistía: «Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100 % de seguridad».

Con esta diligencia, el juez busca asegurar que una de las principales fuentes digitales del sumario pueda llegar al juicio con «plenos efectos procesales». La investigación ya utilizaba los móviles de Reyes como hilo conductor para seguir contactos, gestiones y flujos de información. Ahora la Audiencia Nacional quiere que esos mensajes no sean solo pista policial, sino prueba válida en el proceso penal.