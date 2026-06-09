El Gobierno insiste en que Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus «andanzas»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García (derecha) durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa Javier lizón | EFE

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este martes en el mensaje de «tolerancia cero» ante la corrupción y ha reiterado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, nunca se ha reunido con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por la Justicia. «El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de (Leire) Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado», ha manifestado Saiz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros repitiendo casi literalmente las palabras que pronunció Pedro Sánchez el pasado viernes. Esa ha sido su contestación al plantearle por el contenido de las agendas de la exmilitante en las que figura anotada alguna reunión con «PS» y si podía interpretarse que esas iniciales responden a Pedro Sánchez. «Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez», ha recalcado la portavoz del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno que insisten en esa negativa llegan a ridiculizar la figura de la exmilitante al considerar que se le está atribuyendo un papel que es imposible que pudiera ejercer y señalan al respecto que parece que no ha habido nadie que pueda haber actuado igual desde la espía Mata Hari. Hablan de lo que se denomina una tentativa inidónea, que consiste en que una persona intente cometer un delito pero el resultado es imposible de alcanzar porque los medios empleados son inadecuados, como sería, por ejemplo, intentar matar a alguien con una pistola de agua.

Preguntada por la actitud del PSOE, que en su día expulsó y pidió sus actas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y no ha tomado medidas ante el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputados en la Audiencia Nacional, Elma Saiz ha afirmado que la posición del Gobierno ante la corrupción es «absolutamente coherente». «Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia», ha señalado recordando el plan de lucha contra la corrupción diseñado por el Ejecutivo con leyes y medidas concretas. A su juicio, si la corrupción le preocupa tanto al PP debería dar un paso al frente y ponerse al lado del Gobierno.

Saiz ha evitado hablar sobre la citación de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a declarar como testigo en el caso Leire después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez. La fuentes del Gobierno sí han mostrado su pleno apoyo a Narbona, que han considerado que siempre ha tenido un comportamiento intachable del que no han dudado en ningún momento, y han emplazado a esa declaración a la que ha sido llamada como testigo.

Sobre otra citación, la que ha hecho el Senado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para que comparezca en la comisión de Interior el próximo martes para dar explicaciones sobre sus reuniones con Díez, han señalado que no hay nada que esconder y han vuelto a reiterar su plena confianza en ella. No obstante, han lamentado la judicialización que consideran que el Partido Popular está haciendo de la Cámara Alta.

También han instado a esperar a las declaraciones que haga la próxima semana en la Audiencia Nacional el expresidente Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra, pero han asegurado que siguen igualmente creyendo en su inocencia porque no ha habido nada nuevo que les haga cambiar de opinión.

Ante la decisión del juez de este caso, José Luis Calama, de solicitar a Estados Unidos autorización para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por una agencia norteamericana del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra y contra quien existe una orden internacional de arresto, las fuentes del Gobierno se han limitado a expresar su máximo respeto.