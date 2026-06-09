La exjefa de ETA Anboto guarda silencio por el atentado mortal de Santa Pola del 2002

María Soledad Iparraguirre, Anboto. Líder histórica, asesinó a cinco personas y perpetró varios atentados.

Los exdirigentes de ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Ainhoa Mújica, alias Olga; Juan Antonio Olarra y Félix Ignacio Esparza se acogieron este martes a su derecho a no declarar ante al juzgado de la Audiencia Nacional que les investigada por el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en el 2002. El instructor Antonio Piña citó a los antiguos miembros de la banda terrorista para indagar el ataque, en el que murió una niña de seis años y un hombre de 57. Se trata de una investigación que abrió en su día el predecesor de Piña, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, que procesó en el año 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

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Las declaraciones de Anboto y del resto de dirigentes se realizaron por videollamada desde los distintos centros penitenciarios en los que cumplen condena. Fueron solicitadas por la acusación popular, conformada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Dignidad y Justicia, entre otros. En esta causa se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto del 2002 en el que fueron asesinados la menor Silvia Martínez y Cecilio Gallego.

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Según un auto, la investigación permite concluir que, «desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA y se habría planteado «como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés».

En este caso en concreto, un tribunal de la Audiencia Nacional condenó entre el 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, y Óscar Celarain Ortiz, Peio, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores materiales del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales.

Asimismo, tanto Olarra como Mújica fueron interrogados también por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en 2020 tras la explosión de un coche-bomba. También ha sido llamado a declarar como investigado por ello Javier García Gaztelu, alias Txapote. Los dos primeros se acogieron a su derecho a no declarar, según detallaron fuentes jurídicas.