La directora de la Guardia Civil se apoya en la visita del papa para no comparecer el jueves en el Senado

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no comparecerá este jueves en el Senado, tal y como había forzado el PP después de que el sumario del caso Leire revelara hasta tres reuniones con la fontanera del PSOE para que la UCO se pusiera «de perfil» en las causas de corrupción que afectaban al Gobierno y al entorno del presidente. «La seguridad de todo el dispositivo que se está llevando a cabo con la visita de Su Santidad el papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación de seguridad, en los que está, obviamente, la directora general de la Guardia Civil», aseguró este martes el portavoz del PSOE en la Cámara alta, Juan Espadas.

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Los populares echaron mano de su mayoría absoluta en el Senado para convocar la semana pasada una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior con el objetivo de fijar la fecha de la comparecencia de la máxima autoridad del instituto armado, que tenía que acudir a la Cámara Alta el jueves a las 10.00 horas. La cita, según han confirmado fuentes del grupo que dirige Alicia García, no se retrasará mucho en el tiempo y se producirá la próxima semana.

«Será unos días después cuando, efectivamente, el interés general esté por encima del interés partidista del Partido Popular», censuró Espadas, quien aseguró que se llevará a cabo una vez concluyan las responsabilidades derivadas del actual dispositivo de seguridad.