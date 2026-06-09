Detienen al hombre que mató al gato de su expareja en Torrevieja y le expulsan de España

Imagen del detenido en comisaría Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido este lunes al hombre que mató al gato de su pareja a golpes en plena calle en Torrevieja. El individuo, que fue arrestado ya cuando sucedieron los hechos hace semanas, ha sido condenado por la justicia a cinco años de expulsión de España.

En el marco de la resolución judicial, los agentes detuvieron en la tarde de este lunes en Torrevieja al sujeto, que será deportado a Colombia en las próximas horas con el fin de hacer efectiva la ejecución de la sentencia dictada, tal y como aseguran fuentes policiales.

El implicado estaba investigado como presunto responsable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria. Unos hechos que la justicia ha castigado con la deportación «inmediata» a Colombia del maltratador.

Los hechos sucedieron a finales del mes de abril. El hombre mató a golpes con un palo y patadas al animal de su pareja. Lo hizo en plena calle de un barrio de Torrevieja, donde fue detenido por la Policía Local. El vídeo de la agresión fue rápidamente difundido por redes sociales, generando repulsa en los comentarios, así como movimientos de organizaciones de defensa animal, según recoge TodoAlicante.

El hombre, natural de Colombia, se encontraba en situación irregular en el país. Debido a estos hechos, el juzgado de Torrevieja acordó la deportación inmediata de España a Colombia, sin poder entrar al país durante cinco años.