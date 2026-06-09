Detenido en Cádiz con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés
ESPAÑA
La Guardia Civil analiza casi cuatro terabytes de información para determinar la existencia de víctimas y localizar más contenido pedófilo09 jun 2026 . Actualizado a las 10:43 h.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) como presunto autor de un delito de posesión de material pornográfico infantil, al almacenar más de 500 archivos de contenido «degradante, vejatorio y de extrema crudeza» de menores de edad, la gran mayoría bebés.
Según la información difundida por el Instituto Armado, se están analizando casi cuatro terabytes de información que el supuesto autor ha acumulado en su propia nube de almacenamiento. El trabajo lo están realizando expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.
La operación, bautizada como Blackup, se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que localizaran varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Tras analizar los más de 500 archivos guardados por el arrestado, los agentes detectaron que muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido «degradante, vejatorio y de extrema crudeza» al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.
Localizado en Puerto Real
Una vez comprobaron el ilícito penal, los agentes continuaron con las pesquisas para ubicar al supuesto autor en Puerto Real. Por estos hechos, detalla la Benemérita, el pasado 28 de mayo se detuvo a un hombre de 39 años de edad por un delito de posesión de material pornográfico de menores. Asimismo, se registró el domicilio de esta persona, donde se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que, actualmente, se hallan en dependencias oficiales para su análisis.
Entre el material informático que han intervenido se han incautado tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación. Los agentes están volcando y analizando todo el material informático con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido.