El Supremo confirma la condena al asesino de gais de Bilbao a 25 años por matar a un profesor de música

Nelson David Moreno durante el juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya Miguel Toña | EFE

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia a 25 años de prisión a Nelson David Moreno Bolaños por asesinar a un profesor de música y estafarle, en octubre del 2021, según se ha hecho público este lunes. El alto tribunal desestima, de esta forma, el recurso interpuesto por la defensa del joven colombiano al entender que procesalmente estaba mal planteado.

Un jurado declaró culpable a Moreno Bolaños y el magistrado-presidente le impuso una pena de 23 años de cárcel por asesinato agravado y robo con violencia en casa habitada; así como 2 años y 6 meses por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. El juez, sin embargo, le ha absuelto del delito de usurpación del estado civil al entender que «no se da la nota de permanencia en el tiempo, ni la apropiación por el suplantador de los derechos y obligaciones de la persona afectada».

Se trata de la segunda sentencia firme contra el conocido como «asesino de las citas» después de la condena a siete años y medio de cárcel por asesinato, en grado de tentativa, al intentar matar a otro hombre con el que contactó a través de una aplicación de contactos, el 17 de diciembre del 2021. También ha sido condenado por una estafa a otro varón, cuyo homicidio reabrió el Constitucional y está pendiente de conocer la pena del último juicio, en el que ha sido también hallado culpable. Después del verano le esperan otros dos juicios por homicidio y aún tiene pendiente otro por una tentativa, además del reabierto por el Constitucional.

Mataleón

En la última sentencia confirmada por el Supremo se declara probado, de acuerdo con el veredicto del jurado, que, sobre las 16.00 horas del 17 de octubre del 2021, el acusado acudió al domicilio de la víctima en Bilbao y, con el ánimo de acabar con su vida o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia, procedió a estrangularle mediante una técnica conocida como «mataleón». Actuó de «forma sorpresiva e inesperada prevaleciéndose de la situación de confianza» creada con el asesinado. Utilizó «una aplicación de contactos entre hombres, con la expectativa de mantenimiento de una relación sexual, de manera que la víctima de ningún modo podía esperarse ese comportamiento que se califica de sorpresivo, impidiendo cualquier posibilidad de reacción», indica la resolución.

Además, se concluye que la capacidad defensiva del fallecido fue anulada por la técnica empleada para acabar con su vida y que el acusado lo mató «con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estás en su beneficio, tal y como efectivamente hizo». Para llegar a estas conclusiones, la sentencia recuerda la importancia que tuvieron dos pruebas periciales sobre la situación del acusado en la vivienda del asesinado, basadas en las celdas de telefonía móvil y la identificación de su voz con la de la persona que llamó a una entidad bancaria para hacerse con la clave de acceso a la banca digital del fallecido.

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También se hace referencia al informe pericial de inteligencia de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, ratificado en la vista oral, que vincula al acusado con otros hechos similares. «A pesar de que no haya tenido lugar un enjuiciamiento conjunto, resulta plenamente razonable que por el jurado se destaque, como un elemento de juicio más, la implicación del acusado en otros hechos de factura idéntica».

En este caso, el jurado no estimó el agravante solicitado por la asociación LGTBI Gehitu por homofobia. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con un total de 156.740 euros a los hermanos y herederos de la víctima.