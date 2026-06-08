Un profesor, acusado de agresión sexual a cuatro alumnas menores de edad en Canarias: «Qué guapa, pareces una top model»

Imagen de archivo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita más de 18 años y cinco meses de prisión para un profesor del CEIP José Tejera Santana, en Jinámar, al que acusa de cometer cuatro delitos continuados de agresión sexual sobre cuatro alumnas menores de 16 años del mencionado centro educativo de la isla de Gran Canaria. El ministerio público sostiene que el docente, «aprovechando su condición de tutor y profesor de Educación Física», mantuvo durante dos cursos escolares una presunta conducta de naturaleza sexual hacia varias menores que entonces cursaban Educación Primaria. «Que guapa eres, ojalá fueras mi novia», le llegó a decir presuntamente a una de las menores.

Según el escrito de acusación, los hechos se habrían producido entre los cursos 2020-2021 y 2021-2022, cuando el acusado, que responde a las siglas de G.G.P., desarrollaba su actividad profesional en el colegio. Las conductas investigadas tuvieron lugar «tanto durante las clases como en otros momentos de la jornada lectiva», especialmente durante los recreos y en las tareas de vigilancia que desempeñaba dentro de las instalaciones del citado centro.

Leer más: La Policía Nacional resuelve una agresión sexual a una niña de Lugo siete años después: el autor usaba una identidad falsa y ahora está preso en Alemania por homicidio

La acusación pública considera que se aprovechó de la posición de autoridad y confianza inherente a su condición de maestro para mantener «comportamientos impropios con varias alumnas». Asimismo, esta parte señala que la relación educativa existente entre el docente y las menores resulta «un elemento esencial» para comprender el contexto en el que se habrían producido los hechos. «Las víctimas se encontraban bajo su supervisión directa y dentro de un entorno que debía garantizar su protección», asevera el escrito.

Leer más: Dos años de cárcel por besar sin consentimiento a una joven con discapacidad severa en Torremolinos

El documento recoge distintos episodios protagonizados por cuatro alumnas respecto de las que la Fiscalía aprecia una actuación continuada en el tiempo. También sostiene que las presuntas conductas sexuales no fueron aisladas, sino comportamientos reiterados que se prolongaron durante distintos momentos.

«Vas a ser igual de guapa que tu madre»

Paralelamente, en el documento también se describen presuntos contactos físicos sobre diversas partes del cuerpo de las menores, así como comentarios relacionados con su aspecto físico y apariencia. «Hoy estás muy guapa, pareces una top model», «pareces mayor, de la universidad» o «vas a ser igual de guapa que tu madre» fueron algunas de las frases que recoge la Fiscalía y que supuestamente el profesor le dijo a las menores. La acusación considera que estas manifestaciones fueron realizadas de manera reiterada y en un contexto especialmente sensible.

Entre los hechos atribuidos figuran presuntos tocamientos en la espalda, los hombros, el cuello y los muslos de hasta cuatro alumnas. En uno de los casos, asevera que además llegó a tocar las nalgas de una menor. La Fiscalía entiende que estos comportamientos excedían cualquier contacto propio de la actividad docente y que tuvieron una finalidad de carácter sexual.