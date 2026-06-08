Pedraz cita como testigo a Cristina Narbona en la trama de Leire

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, el pasado mes de enero durante un acto en Alicante MORELL | EFE

El juez Santiago Pedraz ha aceptado la batería de diligencias solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso fontanera y ha citado como testigo a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para el próximo 10 de julio. El magistrado también imputar a Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García, e interesar a la Fiscalía General del Estado que facilite todos los datos disponibles sobre las reuniones que pudieron mantener en su sede varios imputados o colaboradores de la trama.

La citación de Narbona procede de una conversación incorporada al informe de la UCO sobre Leire Díez. La entonces presidenta del PSOE aparece en un intercambio de mensajes del 24 de abril del 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y abrió su periodo de reflexión tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. En ese contexto, Leire habló con Narbona de «reconducir» los ataques contra el presidente, aportar «ayuda cualificada» y darle la vuelta al asunto «como un calcetín». Narbona, según el sumario, respondió que aquello «se lo habías contado a Santos el otro día», en referencia a Santos Cerdán. La Fiscalía quiere que explique qué sabía, qué conversación mantuvo con Leire y qué alcance tuvo aquella referencia a Cerdán en los días en que, según la UCO, se activó la fase política de la trama. Dos días después, el 26 de abril del 2024, se celebró en Ferraz una reunión convocada por Cerdán que la Guardia Civil sitúa como uno de los puntos de arranque de la operativa para obtener información útil en defensa del presidente y su entorno.

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La segunda decisión relevante del juez afecta a Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García. Pedraz ha acordado tomarle declaración como investigada el próximo 14 de julio por el supuesto intento de sobornar para que cambiara su versión a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La propia De la Hoz ha negado haber intentado sobornar a Pano y ha aportado documentación para sostener que su intervención se limitó a contactos profesionales ajenos a esa acusación.

El tercer frente apunta directamente a la Fiscalía General del Estado. Pedraz ordena que la institución informe sobre el total de denuncias formuladas por Koldo García, o en su representación, recibidas entre enero y junio del 2025 y el trámite dado a las mismas. También reclama datos sobre las reuniones mantenidas en la sede de la Fiscalía General entre abril del 2024 y junio del 2025 con José García Cabrera, Leire Díez, Jacobo Teijelo, Javier Pérez Dolset e Ismael Oliver. Si esos encuentros existieron, la Fiscalía General deberá informar de si consta registro de visitas, fecha, hora y personas participantes. La petición es especialmente sensible porque el sumario recoge mensajes en los que Leire presumía de contactos con el «FGE». En uno de ellos, dirigido al abogado Antonio García Cabrera, defensor de Villarejo, escribió: «Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho». En otro, fechado el 8 de abril de 2025, añadió: «Buenos días Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos». La UCO no da por acreditado que esas reuniones se celebraran en los términos que Leire sugería, pero Pedraz quiere que la Fiscalía General lo certifique documentalmente.

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La resolución abre además un calendario intenso de declaraciones entre el 26 de junio y el 14 de julio. Los primeros en declarar serán los mandos de la Guardia Civil relacionados con bien con los intentos de interferir en las investigaciones bien con los intentos de neutralizar esa maniobras. El bloque de mandos y agentes de la Guardia Civil es uno de los más sensibles. Pedraz ordena además a la UCO que presente informe, actas y documentación recopilada en el requerimiento efectuado en la Dirección General de la Guardia Civil conforme a la resolución del 26 de mayo. Esa documentación afecta a la línea de presiones internas, informaciones reservadas, mandos de Policía Judicial y actuaciones relacionadas con la UCO en causas sensibles para el PSOE y el Gobierno.