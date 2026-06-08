David Sánchez ve frustrada su intención de declarar por segunda vez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada al juicio que se celebra en la Audiencia de Badajoz Andrés Rodríguez | EUROPA PRESS

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, no ha podido declarar este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz como había solicitado su abogado. El penalista Emilio Cortés pidió a primera hora que el director de orquesta pudiera responder a sus preguntas, pero el juez no lo admitió. Esta petición se produce después de que parte de las acusaciones populares endurecieran su solicitud de penas el jueves pasado, después de que Sánchez respondiera a las preguntas de su abogado en la única comparecencia que tuvo en el juicio que comenzó el pasado 28 de mayo y que trata de dilucidar si fue enchufado o no en la Diputación pacense.

El primer día de vistas, la sala declaró prescrito el supuesto delito de aceptación de nombramiento ilegal por parte de David Sánchez. Por este motivo, su letrado no le preguntó el pasado jueves ni por su llegada a la institución provincial ni por los meses previos. Pero esa prescripción abrió la puerta precisamente a que parte de las acusaciones cambiaran su escrito de acusaciones con nuevas penas que llegan hasta los seis años de prisión para Sánchez. Y de ahí que Emilio Cortés solicitara este lunes poder preguntarle de nuevo. Pero el Tribunal presidido por José Antonio Patrocinio no lo ha permitido.

Conclusiones de acusaciones

Tras esta negativa, comenzaron la exposición de conclusiones por parte de los abogados de las acusaciones. En general, han alabado la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, han incidido en la culpabilidad de todos los acusados y han usado como referencia las declaraciones del teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Este apuntó ante la Sala a Miguel Ángel Gallardo como impulsor del puesto dirigido para David Sánchez.

El primer abogado en exponer ha sido el letrado de Manos Limpias, José María Bueno. La asociación que originó el procedimiento con una querella en mayo del 2024 fue la única sin embargo que no se sumó el jueves al aumento de penas anunciado por PP, Vox y otras asociaciones. Considera que David Sánchez es «instigador» de su nombramiento y de los posteriores cambios, tanto del nombre de su puesto como del enchufe de su colaborador Luis Carrero.

Bueno asegura que «el proceso de selección fue una patraña» con irregularidades como que el propio David Sánchez no pudo recordar qué contenido tuvo la entrevista que se le realizó. «No existió tal entrevista y fue un paripé», afirma. Además, subraya que la falta de control a su día a día «demuestra la arbitrariedad con la que se David Sánchez se ha movido y la falta de lealtad de Gallardo con los ciudadanos de Badajoz».

Para Manos Limpias, «la Oficina de Artes Escénicas es un traje a medida para David Sánchez». Con este, no tenía horario, control, no tenía que presentar memorias, podía teletrabajar...

Por parte de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, añade que «nadie deja por escrito que se enchufe al hermano de nadie» y de ahí la importancia de los indicios acumulados en la instrucción. Esta asociación considera que todos los acusados son culpables porque han intervenido de una u otra manera en la creación del puesto de trabajo, el cambio de nomenclatura posterior y el fichaje del colaborador de David Sánchez, Luis Carrero.

Desde Abogados Cristianos, su presidenta Polonia Castellanos, califica de «burdo» el enchufe de Sánchez por indicios como que David Sánchez mirara el Boletín Oficial de la Provincia el mismo día en que se publicó la convocatoria y que realizara la solicitud de una vivienda de alquiler antes de realizar la entrevista. Ha añadido que no existen dudas a que la contratación estuviera bien hecha porque, si hubiera estado mal, el procedimiento judicial sería contencioso. Además, critica a la Fiscalía y recuerda las declaraciones del teniente coronel de la UCO al apuntar a Gallardo como impulsor de la creación de la plaza. Y relaciona precisamente el apoyo inicial de Gallardo a Susana Díaz en las primarias del 2017 con el interés de Gallardo por aproximarse a Pedro Sánchez y hacerlo con el contato a su hermano.

Por parte de Vox, Marta Castro critica que «la Fiscalía no ha acusado» y que incluso considera que ha realizado un papel de «defensa de los acusados». «Tendría órdenes de sus jefes y ya sabemos quién es: P.S.», ha dicho la letrada en recuerdo de los apuntes de la libreta de Leire Díez conocido estos días y que trató sin éxito de bloquear la investigación judicial de este caso.

El abogado de Liberum, Alexis Aeneas, apunta a «irregularidades» en documentos del proceso administrativo que adjudicó el puesto de trabajo a David Sánchez en el 2017. «Se nos pretende hacer ver las cosas como no son», dice Aeneas, tras recorrer trámites y correos electrónicos intervenidos por los agentes de la UCO. También algunas declaraciones de testigos. Además, asegura que «los hechos narrados implican dolo».

La Fiscalía pide la absolución de todos los acusados

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, «no están acreditadas las acusaciones». Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos. «Ni tan siquiera de otros partidos políticos», en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de «publicidad, mérito y capacidad».

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de «defensa» de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos al contener «datos objetivos», los cuales, sin embargo, «no pueden ser interpretados» como sí han hecho las acusaciones populares. Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez «ya existía», ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable. A partir de ese momento, fue asumido por profesores «fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana».

En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico a la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto al ser una atribución «ajena a sus funciones». Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende de que David Sánchez «tenía despacho y acudía a su trabajo» a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.