La comparecencia de Sánchez sobre la corrupción ante el Congreso será el 24 de junio

Pedro Sánchez, en una imagen de archivo Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

El Congreso tiene ya fecha para escuchar a Pedro Sánchez sobre la acumulación de causas judiciales que salpican al PSOE; el caso Zapatero y el caso Leire, entre otras. Será el 24 de junio. La Junta de Portavoces lo ha confirmado este lunes sin que ningún partido haya reclamado que comparezca antes. La intervención cae en el hueco que el presidente lleva semanas construyendo, después de que Zapatero declare ante el juez José Luis Calama, el 17 y 18 de junio, y antes del comité federal del PSOE convocado para el día 27.

El formato ya estaba diseñado desde el 28 de mayo, cuando Sánchez registró su solicitud de comparecencia para aplacar la presión de sus socios. La fórmula es conocida. El presidente aprovechará la obligación de informar al Congreso tras cualquier Consejo Europeo —el próximo, los días 18 y 19— para incluir el punto incómodo sin que parezca una concesión forzada. ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido su presencia en sede parlamentaria por las investigaciones que afectan al partido; el PNV, Junts y Coalición Canaria, más escépticos sobre la continuidad de la legislatura, no esperan demasiado de esa comparecencia.

De aquí al 24 pueden pasar muchas cosas. Además de la declaración de Zapatero —imputado por blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra—, está previsto que Begoña Gómez se someta a la audiencia preliminar ante el juez Peinado y que se conozca la sentencia del caso mascarillas en el que está involucrado el exministro Ábalos. Sánchez llegará al Congreso habiendo escuchado ya lo que Zapatero tenga que decir al juez, pero sin que ninguna de esas causas haya alcanzado un desenlace definitivo.