Citan a declarar el 3 de julio al vicepresidente de la SEPI por el rescate a Air Europa

Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, durante una comparecencia en el Senado A. Pérez Meca | EUROPA PRESS

Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha decidido admitir a trámite la querella que el PP y Vox interpuso contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por presunta prevaricación administrativa en el rescate de Air Europa de 475 millones de euros. El magistrado José María Escribano le ha citado a declarar el próximo 3 de julio a las 9.30 para tomarle declaración. El objetivo de la investigación es esclarecer si, en el citado otorgamiento de ayudas públicas a la aerolínea, se tomaron decisiones arbitrarias, injustas o ilegales.

Además de la citación del número dos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid solicita a la SEPI que identifique con nombres y apellidos a toda aquella persona que estuviese involucrada en el rescate millonario que se otorgó a Air Europa durante la pandemia. Se refiere a quienes constituían el consejo gestor encargado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas; a los vocales con voz y voto en las sesiones del Consejo Gestor; a los invitados a las sesiones del Consejo Gestor sobre el rescate de Air Europa; a los técnicos instructores del expediente y a la abogacía del Estado autor del informe. El objetivo, según recoge el auto emitido, es que puedan ser «citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado».

Pide, además, que la SEPI entregue de manera inmediata el expediente completo que se realizó al respecto, las actas de las reuniones y los correos electrónicos que se enviaron y recibieron, así como las comunicaciones con gabinetes interministeriales desde diciembre del 2019 hasta ese mismo mes pero del año 2020. También reclama las cuentas anuales de la empresa y los acuerdos sobre el reparto de dividendos.

Este requerimiento llega después de que PP, Vox y Manos Limpias -estos últimos retirados del proceso judicial por orden del magistrado de la Sala- interpusiesen una querella. Ahora, la Justicia considera que se dan indicios para iniciar una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa.