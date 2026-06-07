La Guardia Civil denunció en abril del 2025 que su directora «conocía» la trama de Leire y que Cerdán las lideraba

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil, el 27 de mayo de 2026. A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Los servicios de Información de la Guardia Civil detectaron y denunciaron internamente ante la superioridad el 29 de abril del 2025 la existencia de una campaña para desacreditar a la UCO y a sus mandos antes de que el caso fontanera se destapara. Una nota de despacho incorporada ahora al sumario de la Audiencia Nacional advertía ya de la existencia de un grupo liderado por Santos Cerdán —entonces aún libre de cualquier sospecha— y en el que sobresalían Leire Díez y personas del entorno de Koldo García. Esa nota avisaba de que la trama se había constituido para atacar a los guardias que investigaban causas sensibles para el entorno de Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE. Y lo que es más: el documento constataba que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía «conocimiento» de la estrategia.

Aquella advertencia oficial, sin embargo, no provocó ninguna reacción conocida y todo apunta a que acabó olvidada por parte del Ministerio del Interior en algún cajón durante más de un año. La existencia de ese informe consta en el sumario sobre las presuntas cloacas del PSOE porque se lo entregó a los investigadores el exjefe de la UCO, el general Rafael Yuste, quien dirigió la unidad entre el 2023 y el 2025. Él declaró ante la propia unidad los pasados 27 y 29 de mayo. Y fue él quien reveló que el 12 de mayo del 2025 remitió a la superioridad una nota de despacho sobre una campaña de descrédito contra el grupo de élite de la Guardia Civil. A petición de los investigadores, el general, tras buscar ese papel en los buzones de su correo, aportó posteriormente el documento, que ha quedado incorporado a las actuaciones.

El documento se titula Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO y está fechado el 29 de abril del 2025. Es decir, fue elaborado casi un mes antes de que El Confidencial publicara, el 26 de mayo del 2025, la primera información que sacó a la luz a Leire Díez como la supuesta fontanera de Ferraz. Aquella noticia reveló una reunión de febrero del 2025, en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, con la hoy imputada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, centrada en recabar material contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO contra la delincuencia económica.

La nota de Información se redactó precisamente después de esos movimientos con Hamlyn, propietario del Grupo Hafesa, pero antes de que el escándalo fuera público. Parte de las investigaciones de la UCO sobre el fraude de hidrocarburos, una de ellas vinculada a Víctor de Aldama y otra a Hafesa. También conecta esas pesquisas con José Luis Ábalos, Koldo García y el comandante Rubén Villalba.

«Campaña de desinformación»

El núcleo del documento es una alerta interna: «Se han obtenido informaciones que apuntan a la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación» para «desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO» y la «profesionalidad y honorabilidad» de algunos de sus integrantes, «en concreto del teniente coronel Antonio Balas Dávila». El objetivo, según la nota, era alentar dudas sobre la UCO por «falta de rigor profesional» y «motivaciones espurias», a fin de poner en tela de juicio las pesquisas que afectaban al «entorno de los miembros del Gobierno».

La nota identificaba en ese grupo a Leire Díez, empleada en Correos desde 2021, con «clara vinculación con el PSOE» y con Cerdán. También mencionaba a Fran Ortega, quien puede identificarse con otro miembro de la empresa pública postal. Según el documento, ambos habrían contactado con el comandante Villalba para que abandonara la defensa que llevaba entonces y aceptara otra estrategia jurídica.

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El ofrecimiento, siempre según la nota, se habría hecho en nombre de «Koldo y el partido». La finalidad aparente era alinear la defensa de Villalba con la de García y que, a cambio, pudiera beneficiarse del apoyo de este y de sus «contactos en el PSOE». En paralelo, Leire Díez y otros habrían mantenido una videoconferencia con Hamlyn para ofrecerle «hacer frente común».

La parte más grave se refiere a la ofensiva contra la UCO. Según la nota, la fontanera habría solicitado a Hamlyn no solo atacar procesalmente la instrucción, sino hacerlo «contra los investigadores», personalizando «acusaciones injuriosas» y pidiendo cualquier «material comprometedor» del que pudiera disponer. El documento añadía que de esas comunicaciones con Villalba y Hamlyn podían existir «soportes de grabación de audio/vídeo».

Ahí aparece Mercedes González. El informe sostiene que el grupo hacía ver que detrás de esa «estrategia» estaba Cerdán y que tenía conocimiento de ella «igualmente la directora general de la Guardia Civil». La nota no dice que González participara en la campaña, pero sí deja constancia de que el propio grupo invocaba su conocimiento antes de que el caso saliera a la luz.

Pasaje de la nota de los servicios de información de abril de 2025 anterior a la imputación de Cerdán y a que el nombre de Leire Díez se conociese, donde se hace referencia Mercedes González R. C.

El sumario completa ese dato con las reuniones entre Leire Díez y González. La UCO sitúa al menos tres encuentros: 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. Tras esta última cita, la ahora imputada escribió: «No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía». El 11 de mayo, además, se activó en el chat entre ambas el borrado automático de mensajes a las 24 horas. Dos días antes, Leire había escrito: «Se lo acabo de pasar» y «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO».

La valoración final de la nota de Información anticipaba la gravedad del caso: «Llama la atención que las actividades del grupo se desarrollan de forma muy directa y agresiva y por medios poco discretos». También advertía de que no podía saberse si el grupo actuaba por cuenta propia o de terceros, ni si la estrategia formaba parte de una dinámica más amplia.