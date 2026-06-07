Feijoo aparca la moción de censura a la espera del vía crucis judicial de Sánchez

Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en el Cercle d'Economía de Barcelona. DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Ocho años después de la primera moción de censura que sacó a un presidente del Gobierno de la Moncloa en el actual período democrático situando a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, el fantasma de una nueva sobrevuela el Congreso. Alberto Núñez Feijóo coquetea desde hace días con la idea de intentar desalojar al Ejecutivo progresista del poder, acorralado por los escándalos de corrupción y con algunos de sus socios reclamando elecciones, para sacar las urnas a la calle y dar voz a los españoles. Una carta que se resiste a jugar porque no le dan los números y activarla sin garantías de éxito, razonan en su entorno, es ofrecer una victoria gratuita a Sánchez en su momento más crítico.

Leer más: José María Aznar: «Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto»

Los populares miran a PNV y Junts, sobre los que han redoblado la presión para que pasen de las palabras a los hechos y garanticen con sus apoyos que esta herramienta constitucional prospere. Pero ambas formaciones ya han dejado claro que no tienen intención de respaldar una hipotética moción contra Sánchez y menos si tienen que sumar sus votos con los de Vox. Los nacionalistas catalanes han ido más allá y han lanzado un órdago a Feijoo desafiándole a viajar a Waterloo para hablar directamente con el expresidente Carles Puigdemont, fugado de la justicia española. «El PP está dispuesto a una moción instrumental para convocar elecciones, pero no estamos dispuestos a atajos», respondió el secretario general, Miguel Tellado, dejando claro que su jefe de filas no está dispuesto a pegarse un tiro en el pie.

En Génova saben que cualquier paso en falso expondría a su líder a una erosión innecesaria en plena recta final de la legislatura y más aún cuando quedan hitos judiciales que podrían apuntalar el ataúd político de Sánchez. Antes de que finalice junio llegará previsiblemente la sentencia por el caso mascarillas sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antigua mano derecha, Koldo García, y en el PP dan por hecho que serán condenados por corrupción. Será el primer veredicto en firme contra el entorno directo de Sánchez y su Ejecutivo que podría desencadenar movimientos de calado. Esta semana quedará, además, visto para sentencia el juicio contra David Sánchez por supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz y para quien las acusaciones han elevado las penas a seis años de prisión y multas por el doble del beneficio obtenido, además de la prohibición de contratar con el sector público durante diez años, por varios delitos de prevaricación administrativa en concurso medial con tráfico de influencias. A la imagen del hermano del presidente sentado en el banquillo se le sumará el próximo 15 de junio la de su mujer Begoña Gómez, a la que el juez ya ha advertido de que si no acude a la comparecencia a la que la ha citado será «conducida por la fuerza pública». Y dos días después llegará la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación en el caso Plus Ultra.

Un vía crucis judicial que dará munición al PP, pero que obliga también a Feijoo a medir al milímetro sus pasos para no tropezar y desviar el foco del presidente. «Hay que actuar con pulso de Tedax», describen, en alusión a los artificieros, en la dirección nacional, donde no quieren dar pistas sobre sus planes porque ahora, remarcan, «importa la ansiedad del Gobierno».

Cita a la jefa de la Guardia Civil

Los populares aprovecharán la sesión de control del miércoles para interpelar en el Congreso a Sánchez y sus ministros por todos los frentes judiciales abiertos mientras aprietan con nuevas comparecencias en el Senado. El levantamiento del secreto de sumario de las presuntas cloacas del PSOE ha puesto en el punto de mira a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió hasta en tres ocasiones con la fontanera Leire Díez. El primer partido de la oposición no solo ha pedido su cabeza, sino que ha echado mano de su mayoría absoluta en la Cámara alta para citarla este jueves de urgencia. «Su situación es insostenible y no puede seguir en el cargo ni un minuto más», reiteran en el grupo parlamentario que dirige Alicia García, que tiene que poner fecha a las nuevas citaciones en la comisión que investiga la trama Koldo y por la que tendrán que volver a desfilar próximamente la propia 'fontanera', la actual gerente socialista, Ana María Fuentes -también imputada-, o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Feijóo esperará a ver cómo evoluciona el vendaval político y judicial de las próximas semanas, que va a convertir la legislatura en una olla a presión para tomar decisiones. De momento, en su equipo descartan que vaya a descolgar el teléfono para pedir en privado lo que ya ha pedido en público. «Saben lo que queremos. Queremos una elecciones no negociar una investidura», señalan estas fuentes, que ironizan con que «no es sencillo hacer que esta gente abandone el sanchismo». «Tampoco es barato», rematan. Y, aunque en su intervención ante la clase empresarial catalana, el líder del PP habló de la necesidad de ahormar una «reacción democrática, política y cívica», la posibilidad de volver a salir en la calle como ya se hizo contra la ley de amnistía o tras el estallido del caso Cerdán no está ahora mismo encima de la mesa.