Dos años de cárcel por besar sin consentimiento a una joven con discapacidad severa en Torremolinos

Ciudad de la Justicia de Málaga EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un hombre como autor de un delito de agresión sexual por besar sin su consentimiento a una joven con discapacidad intelectual severa. Según se expone en la sentencia, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un chiringuito de Torremolinos y fueron advertidos por los padres de la víctima, que lograron retener al procesado hasta la llegada de las dotaciones policiales. Sucedió la medianoche del 9 de agosto del 2023. De acuerdo con la resolución, el procesado se aproximó a la joven, que en ese momento contaba con 18 años, y primero le pasó un brazo por encima del hombro. El fallo especifica que, tras esa primera maniobra y a pesar de la falta de consentimiento por parte de ella, el hombre comenzó a besarla en la boca con el propósito de satisfacer su deseo sexual.

Los hechos, constitutivos de un delito de agresión sexual, fueron advertidos inmediatamente por los progenitores de la perjudicada, quienes recriminaron la acción al encausado y lograron retenerlo hasta que llegó una dotación policial. Según detalla la resolución, la víctima está diagnosticada de síndrome de Down con una discapacidad intelectual grave, una circunstancia que, tal y como recoge el tribunal, denota su incapacidad para comprender el alcance de los hechos o prestar un consentimiento válido.

El procesado reconoció su culpabilidad ante el tribunal tras un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que finalmente ha sido condenado a dos años de prisión. No obstante, se le ha concedido el beneficio de la suspensión del ingreso en un centro penitenciario con la condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años; de lo contrario, se revocará la medida y tendrá que ingresar en la cárcel.