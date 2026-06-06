Las revelaciones del caso Leire sumen en una crisis inédita a la Guardia Civil

Leire Díaz sale tapada de la Audiencia Nacional, el pasado mes de diciembre FERNANDO VILLAR

La Guardia Civil ha resistido los años de plomo de ETA, sobrevivió al golpe moral que supusieron los desmanes de Luis Roldán y se repuso a la cicatriz histórica del 23F y de los GAL. Pero nunca había asistido a una escena tan corrosiva dentro de sus despachos: la UCO interrogando a generales en su dirección general para aclarar si desde la cadena política y operativa del cuerpo se presionó a los mandos que investigaban la corrupción que rodea al presidente Sánchez, a su Gobierno y al PSOE. No es una crisis más. Empuja al límite a la institución de 182 años que dirige ahora Mercedes González cuando ya tenía las costuras rasgadas.

El incendio prendió sobre un cuerpo en carne viva. Días antes del estallido de la operación contra las cloacas de Ferraz, la muerte en Huelva del capitán Jerónimo Jiménez y del guardia Germán Pérez en un dispositivo contra el narcotráfico reabrió la herida de los asesinatos de Barbate del 2024: agentes en inferioridad frente a las mafias, promesas de refuerzo que no calman y la sensación de que Interior honra a los muertos, pero no protege bastante a los vivos. La ausencia del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska en el funeral terminó de descoser lo que venía mal cosido. Era el síntoma de una relación emocional rota entre una parte profunda del cuerpo y un ministro al que muchos guardias ya miraban con desconfianza.

Este es el terreno minado sobre el que ha caído la bomba del sumario de las presuntas cloacas socialistas que instruye el juez Santiago Pedraz. Leire Díez, la llamada fontanera de Ferraz, aparece como la galvanizadora de una operación bajo el supuesto liderazgo de Santos Cerdán destinada, según la UCO y el juez, a desacreditar y «neutralizar» a mandos incómodos. No se trataba solo de defenderse de informes judiciales que interpelan al presidente Sánchez y su entorno político y personal. La estrategia habría sido más sucia: sembrar la sospecha sobre una «UCO patriótica» -equiparable a la policía patriótica sometida a enjuiciamiento ahora en el marco del caso Kitchen contra cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy- y convertir a todo agente que siga el rastro de la corrupción en sospechoso de conspiración.

A un lado de esta guerra están los investigadores. El «peligroso» -según la anotación de Leire Díez- Antonio Balas, teniente coronel y jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, es el hombre situado por las cloacas en el centro de su diana. Rafael Yuste, exjefe de la unidad y hoy general, encarna la cadena que resistió la presión interna. Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial, es uno de los generales interrogados y quien alertó de las maniobras de la trama en torno a la Dirección General. Juan Vicente Bonilla, capitán citado en las pesquisas sobre la UCO; y Manuel Sánchez Corbí, coronel retirado y exjefe de la unidad, aparecen en el mapa de nombres señalados o referenciados por la trama porque no miraban hacia otro lado.

Al otro lado emergen las cloacas. Leire Díez es la cara visible, la operadora que presumía de influencias y buscaba datos. Cerdán, entonces número tres del PSOE, aparece como determinante sombra política. El empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo figuran como actores en las maniobras. Leticia de la Hoz, la letrada de Koldo García, pidió a la fontanera que pasara a Mercedes González una noticia sobre su defendido y la UCO. Rubén Villalba, comandante investigado en el caso hidrocarburos, hizo mención a una «purga». Juan Sánchez Yepes, capitán del cuerpo, emerge como supuesto proveedor de información sobre la estructura interna de la unidad.

El vértice más sensible

Pero en la crisis hay un tercer vértice, el más sensible para el sistema institucional: la cúspide política y operativa de la Guardia Civil. Su directora general se reunió al menos tres veces con Leire, según la UCO. Interior lo reduce ahora a cafés, pero la fontanera escribió que quería seguir «alimentando esa vía» dándola por abierta. Manuel Llamas, el director adjunto operativo (DAO), se coloca en el epicentro del terremoto por las informaciones reservadas contra la UCO y por la frase que se le atribuye en una reunión de julio del 2024: los investigadores debían ponerse «de perfil» en los procedimientos con afectación política. Leonardo Marcos, el anterior director general, aparece señalado por un testimonio que le atribuye haber ordenado un informe sobre el presunto enchufe del hermano de Sánchez que concluyera «que no había nada».

La versión oficial sobre los contactos de Mercedes González con Leire Díez ha ensanchado las grietas. Marlaska negó primero que la directora hubiera mantenido «ninguna reunión» con la fontanera. Después, cuando el sumario ya situaba citas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre del 2024 y el 2 de abril del 2025, Interior deslizó que no habían sido en sede oficial. Este jueves, con el sumario ya abierto en canal, el ministro comenzó a matizar -«No es la situación óptima»-, pero avalando la «actuación ejemplar» y «plena honestidad» de González. Un inesperado comunicado esa misma noche reconoció los encuentros, aunque los redujo al ámbito personal y laboral. El viernes, Marlaska descartó destituir a la directora general porque no protagonizó «ninguna conversación referida a la trama». El sumario dice otra cosa.

El pulso sin precedentes desembocó en el interrogatorio de Balas a tres generales. Un subordinado, bajo mandato judicial, preguntando a la cúspide si la máquina interna se activó contra los investigadores. Yuste apuntó al DAO Llamas. López Malo señaló al exdirector Marcos. Otros mandos tuvieron que explicar expedientes, encargos y notas de despacho. La Guardia Civil, que siempre presume de disciplina, se vio obligada a levantar acta de sus grietas.

Una de esas notas, según la UCO, alertaba de que Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y de la campaña de descrédito contra la unidad. El capitán Yepes habría reconocido que los nombres de la UCO son secretos «por ley» y que revelar esa información podía constituir delito. La trama, según Pedraz, no buscaba solo ruido mediático. Buscaba datos personales y flancos débiles para «neutralizar» a los mandos.

Los audios a Leire Díez desvelan la conexión con Kitchen: Cospedal querría «cargarse a Soraya»

mateo balín

En pleno juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional, en el que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y a ocho mandos policiales por el espionaje sin aval judicial de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, los audios del caso Leire Díez revelan nuevos detalles de esta causa. Fue durante una conversación a finales del 2024 entre la exmilitante socialista y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el PP y a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión por tres delitos.

El encuentro fue grabado por Leire Díez e intervenido de sus dispositivos tras su detención en diciembre pasado por el caso SEPI, la causa matriz del nuevo procedimiento que instruye un juzgado de la Audiencia Nacional sobre las presuntas cloacas del PSOE. Martínez aseguró a su interlocutora que María Dolores de Cospedal, mano derecha de Rajoy en plena operación Kitchen (2013-2015), «tenía un grupo de policías muy de su confianza con los que hablaba y quedaba periódicamente para que le diesen información de todo, incluyendo, por supuesto, lo que más le ha dado u obsesionaba que era la otra; o sea, estas dos estaban matándose entre ellas». Una alusión que remite al conocido pulso que libraban las dos mujeres con más poder en el equipo del presidente Rajoy: Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular.

En su siguiente mención, Martínez da más detalles sobre esta guerra interna en el PP, aunque él ya no estaba en Interior (fue cesado en 2016). «Sí sé que antes de eso, sin tener ningún cargo de Gobierno, sino siendo (Cospedal) presidenta de Castilla-La Mancha (.), ella tiene un grupo de policías a los que reúne periódicamente. Y uno de sus objetivos es cargarse a Soraya (Sáenz de Santamaría); es el único, claro».

Se refiere el exnúmero dos de Interior a la batalla de las primarias del PP (verano del 2018) para sustituir a Mariano Rajoy y que finalmente ganó Pablo Casado. Tanto Cospedal como Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy declararon como testigos en el juicio de Kitchen, en el que negaron la existencia de una operación policial ilegal contra Bárcenas y respaldaron el trabajo del ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz, también juzgado por estos hechos y a quien la Fiscalía pide igualmente 15 años de cárcel.

Pero la conversación salida del sumario del caso cloacas tiene más aristas. Sobre Sáenz de Santamaría, Martínez manifestó su convencimiento «de que todas estas mierdas de (José Manuel) Villarejo en gran medida están provocadas porque Soraya considera que Villarejo utiliza a Cospedal contra ella. Y entonces, dice, ahora yo voy contra ti con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Y entonces pillan a Villarejo (fue detenido en noviembre del 2017) en una operación en la que el CNI está presente. No sé si está mucho o poco o regular. Aunque tengo la impresión de que mucho», aseguró.

También se refiere Martínez a Alicia Sánchez Camacho, actual senadora del PP y diputada en la Asamblea de Madrid. Revela que la también exlíder de los populares en Cataluña se reunía en secreto con Villarejo para marcarle los «objetivos» que debía investigar en su comunidad (entregándole una nota con nombres) a espaldas del Ministerio del Interior, algo que habría enfurecido al ministro Fernández Díaz.

«Escarceos» sexuales

Otro de los señalados es Juan Cotino, histórico dirigente del PP valenciano ya fallecido. El exsecretario de Estado lo señala como la persona que introdujo a Villarejo en el Ministerio del Interior con Rajoy, presentándolo como un comisario de «absoluta confianza» para que detuviera investigaciones incómodas. Comenta, además, que la estrecha relación entre Cotino y mandos policiales como Villarejo o José Luis Olivera (también juzgado en 'Kitchen') se debía a que estos le habían encubierto «escarceos» sexuales muy delicados en el pasado.

Del mismo, Martínez también le cuenta a Leire Díez asuntos de Juan Ignacio Zoido, sustituto de Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior en 2016, y de Antonio Sanz, actual consejero de Presidencia en funciones de la Junta de Andalucía que encabeza Juanma Moreno. Considera a ambos como personas «clave» dentro del PP a la hora de impulsar investigaciones policiales en Andalucía contra sus rivales políticos (como los casos Astapa en Estepona o Bahía Competitiva en Cádiz) antes del 2012, aunque Martínez admite desconocer los detalles concretos de lo que hicieron.