El PP lleva esta semana al Senado una iniciativa para exigir al Gobierno que revise el rescate de Plus Ultra

Imagen de archivo de un avión de aerolínea Plus Ultra EVComunicacion

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar esta semana en el Pleno una iniciativa que insta al Gobierno a revisar de forma «inmediata y transparente» el rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra, así como todas las actuaciones administrativas y decisiones relacionadas tras las investigaciones judiciales en marcha.

La moción —iniciativa no vinculante— llega en medio de las informaciones y actuaciones judiciales relacionadas con el rescate de la compañía aérea y reclama al Ejecutivo que esclarezca la eventual existencia de irregularidades tanto en la autorización de la ayuda pública como en las actuaciones previas vinculadas a la situación económica y financiera de la empresa. En concreto, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el rescate, así como los informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control empleados durante el procedimiento.

Asimismo, la moción reclama analizar toda la información relacionada con el aplazamiento de las deudas de Plus Ultra con la Seguridad Social acordado en 2020, después de una reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro de Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública José Luis Escrivá. Los populares también exigen que el Ejecutivo remita al Senado toda la información relativa a las actuaciones realizadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para facilitar el rescate y que permita a las Cortes acceder de forma íntegra a los expedientes.

De la misma forma, el PP reclama «máxima transparencia y rendición de cuentas» en relación con todas las ayudas públicas, rescates empresariales y operaciones financiadas con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas «estratégicas», gestionadas a través de SEPI.

DUDAS SOBRE EL RESCATE

En su exposición de motivos, el PP sostiene que el expediente de Plus Ultra presenta numerosos elementos que justifican una revisión «exhaustiva» de todo el procedimiento y pone el foco en cuestiones como la situación de pagos con la Seguridad Social de la compañía o las circunstancias que permitieron acceder a la ayuda pública.

Según argumentan los 'populares', la concesión de 53 millones de euros a una empresa «con pérdidas estructurales, problemas de liquidez y dudas sobre su viabilidad plantea interrogantes de enorme relevancia» desde la perspectiva del control del gasto público. El texto cuestiona además el carácter estratégico de la aerolínea y sostiene que el rescate benefició a una compañía con una «escasa» actividad y sin una incidencia «apreciable» en el interés general, pese al coste asumido por las arcas públicas.

«PARÁLISIS INSTITUCIONAL»

Más allá del caso concreto de Plus Ultra, la iniciativa carga contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de encontrarse «condicionado por una sucesión de presuntos casos de corrupción y de haber situado la acción política al servicio de intereses partidistas». En este sentido, el PP sostiene que la aparición continuada de escándalos en el entorno del Gobierno ha provocado una situación de «parálisis institucional y un debilitamiento de la acción gubernamental».

Asimismo, los populares denuncian la existencia de un supuesto patrón de actuación en el que determinadas entidades o personas cercanas al Ejecutivo terminan obteniendo beneficios efectivos, al tiempo que apuntan a sospechas sobre el uso de organismos públicos como la SEPI, la Agencia Tributaria, ADIF o la propia Administración de la Seguridad Social.