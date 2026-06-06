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El incendio originado en Murcia el pasado martes se da por extinguido

AGENCIAS EUROPAPRESS

ESPAÑA

Un helicóptero en las labores de extinción del incendio de Murcia.
Un helicóptero en las labores de extinción del incendio de Murcia. Marcial Guillen | EFE

El fuego ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

06 jun 2026 . Actualizado a las 13:40 h.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado este sábado, a las 12.03 horas, la extinción del incendio forestal originado en la zona de Los Garres y Lages. El fuego ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy. A pesar de esa extinción, permanecen en la zona afectada hasta la finalización de su servicio la Brigada de Intervención Rápida de Mula, la Brigada de Intervención Rápida de Totana y un Jefe de Brigada Forestal.

El incendio comenzó a las 15.10 horas del pasado martes y esa misma tarde se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.