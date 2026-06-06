El incendio originado en Murcia el pasado martes se da por extinguido

Un helicóptero en las labores de extinción del incendio de Murcia. Marcial Guillen | EFE

El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado este sábado, a las 12.03 horas, la extinción del incendio forestal originado en la zona de Los Garres y Lages. El fuego ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy. A pesar de esa extinción, permanecen en la zona afectada hasta la finalización de su servicio la Brigada de Intervención Rápida de Mula, la Brigada de Intervención Rápida de Totana y un Jefe de Brigada Forestal.

El incendio comenzó a las 15.10 horas del pasado martes y esa misma tarde se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.