Detenidas cinco personas por abastecer de combustible a narcolanchas en Barbate

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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, una de ellas menor de edad, y ha intervenido 1.550 litros de combustible destinados presuntamente al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en una operación desarrollada en la playa de la Hierbabuena Según ha informado este sábado la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, la actuación se llevó a cabo durante un dispositivo policial desarrollado con el apoyo de la Policía Local de Barbate, en el que fueron aprehendidas 62 petacas de combustible utilizadas para el avituallamiento logístico de las redes dedicadas al tráfico de drogas. La actuación se desarrolló durante la madrugada del pasado 4 de junio, cuando los agentes detectaron una embarcación de alta velocidad que navegaba en dirección a la costa de Barbate. Tras su localización, se organizó un dispositivo integrado por patrullas territoriales y unidades fiscales para tratar de interceptarla.

Durante el despliegue, los agentes vieron a un grupo de personas que trasladaban numerosas petacas de combustible y una embarcación hasta la orilla. Según la Guardia Civil, los sospechosos embarcaron con la intención de eludir la acción policial. En ese momento fueron intervenidas las 62 garrafas de combustible y se activaron las gestiones necesarias para localizar e interceptar tanto la embarcación como a sus ocupantes.

La actuación culminó posteriormente con la localización de los cinco tripulantes en el mismo punto del que habían partido, la playa de la Hierbabuena. Los agentes también procedieron a la intervención de la embarcación utilizada. Tras su detención y puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, mientras que el quinto implicado es menor de edad